Uomini e Donne, Giorgio Manetti spiazza tutti: "Sono pronto a tornare. A Gemma non direi di no"

L'inaspettata confessione dell'ex cavaliere toscano di Uomini e Donne nei confronti della sua storica ex, Gemma Galani.

Quello che in tanti anni hanno sognato i telespettatori del dating show di Uomini e Donne, potrebbe presto diventare realtà. Di cosa stiamo parlando? Della storia d'amore che ha più appassionato gli amanti del programma di Maria De Filippi, quella nata tra Gemma Galgani e l'affasciante gabbiano toscano Giorgio Manetti.

Giorgio Manetti vuole tornare a Uomini e Donne: "Ho perdonato Gemma"

Come è noto, la dama torinese scelse di chiudere la storia con George, il fatidico giorno del 4 settembre del 2015, strappandosi il cartellino con la scritta Gem, nomignolo dato da Manetti.

La Galgani scelse questo epilogo dopo otto mesi di intensa frequentazione, perché, a detta sua, Giorgio non l'amava e temeva forse che mai l'avrebbe amata come meritava. Una scelta che colse tutti di sorpresa in primis lo stesso cavaliere toscano che mai perdonò la dama torinese per questo gesto, nonostante i suoi vari tentativi di riappacificarsi con il suo amato.

Manetti disse poi addio al dating show e nel corso degli anni trascorsi lontano dal programma, non ha riservato mai parole particolarmente lusinghiere alla sua ex fidanzata Gemma. A volte l'ha descritta come una donna fuori luogo, eccessiva nel mostrarsi provocante alla sua età, a volte ne ha parlato come una persona disperata alla ricerca non dell'amore ma solo di visibilità.

Oggi, sembra che Giorgio Manetti, per la prima volta dopo tanti anni sia pronto a fare un passo indietro e non solo.

A Nuovo Tv, il gabbiano ha dichiarato di essere pronto a tornare a Uomini e Donne e sarebbe pronto ad uscire nuovamente con lei.

“Lei è stata una piacevolissima frequentazione - ha dichiarato l'ex cavaliere toscano a Nuovo Tv -Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi. Certo che mi ricordo di quel fatidico 4 settembre 2015, quando disse di voler chiudere. Anche se fino alla notte prima mi diceva che voleva uscire insieme a me dal programma. L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”.

