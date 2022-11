Uomini e Donne, Gianni Sperti esagera: la battuta infelice indigna il web

Gossip TV

Durante il racconto di Alessandro S. ed Eleonora nello studio di Uomini e Donne, Gianni Sperti non si trattiene ed esagera.

Gianni Sperti ricopre il ruolo di opinionista nello studio di Uomini e Donne da tanti anni, secondo alcuni fan del programma da troppi anni. Nel corso dell’ultima puntata del dating show su Canale 5, Gianni si è lasciato scappare considerazioni decisamente fuori luogo sulla dama Eleonora e, invece di smascherare quello che poteva essere un inganno alla redazione, ha fatto una pessima figura finendo per creare polemiche sui social.

Uomini e Donne, Gianni Sperti: i fan vogliono che se ne vada!

Anno dopo anno, Gianni Sperti raccoglie sempre meno consensi da parte del pubblico di Uomini e Donne, che lo trova inutilmente provocatore e fintamente buonista a seconda dell’occasione. Sono tante le proteste che si levano contro l’opinionista del dating show di Canale 5, accusato di difendere ad ogni costo i suoi preferiti, nutrendo una passione particolare per Ida Platano che andrà a convivere con Alessandro Vicinanza, anche al costo di difendere l’indifendibile in tv.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, abbiamo assistito ad alcuni confronti tra protagonisti del trono over che hanno lasciato decisamente perplessi gli spettatori. Si parte con Daniela e Walter che si sono lasciati per colpa del nome di un profumo, con tanto di lacrime asciutte della dama degne della migliore interpretazione attoriale, giustamente condannate da Sperti. L’opinionista ha messo in discussione anche l’interesse di Riccardo Guarnieri per Gloria Nicoletti, affermando che il cavaliere non sembra convinto di questa nuova conoscenza e alludendo al fatto che il pugliese soffra ancora per Ida. Tutto bene, non fosse che verso la fine della puntata Sperti ha esagerato commentando ciò che è accaduto tra la dama Eleonora e il cavaliere Alessandro S.

I due hanno raccontato di essere in forse nella conoscenza a causa dei dubbi della dama, che afferma di non provare quella giusta scintilla per Alessandro, che pur trovando attraente non le fa provare le farfalle nello stomaco. Offeso, il cavaliere rivela che tuttavia Eleonora si è avvicinata moltissimo in camera da letto e gli ha chiesto anche di togliersi la maglietta per farle vedere il fisico. Insomma, se è vero che i due sembrano confusi o voler confondere il pubblico con strategie e bugie, è vero anche anche la battuta infelice di Gianni a tal proposito ha fatto storcere il naso al pubblico. Dopo aver dato ad Eleonora della “gattina”, infatti, ha esclamato: “A fare i fatti è abbastanza aperta”. Immediata la reazione del popolo di Twitter che si è scagliato contro l’opinionista.

Gianni alle volte fa delle insinuazioni sulle donne che mi chiedo come sia possibile che nessuno lo rimetta in riga. #uominiedonne — Paperanita (@paperanita) November 24, 2022

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.