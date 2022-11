Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri volta pagina e dimentica Ida Platano? Il flirt con Gloria non convince

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda ogg su Canale 5, Riccardo Guarnieri è uscito con Gloria Nicoletti ma la storia non sembra decollare.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Riccardo Guarnieri sembra voler voltare pagina dopo Ida Platano e, per farlo, esce con Gloria Nicoletti. Mentre il cavaliere pugliese balla al centro con Roberta Di Padua, assistiamo al nuovo dramma di Daniela che è stata scaricata da Walter per colpa di un profumo!

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri esce con Gloria Nicoletti ma...

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il confronto tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, che sono usciti insieme e si sono trovati benissimo. La dama romana, forse avendo scelto di ignorare la forte reazione di Riccardo Guarnieri all’addio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, ha raccontato di essersi commossa con il cavaliere e lui si è sentito compreso e ascoltato come non succedeva da tempo. In studio tutti sono scettici riguardo a questa conoscenza, dal momento che Riccardo sembra essere preso dalla sua ex fidanzata, ma i due ignorano le polemiche e dichiarano di voler continuare a conoscersi.

Si passa poi a Daniela: la dama non trova pace e, sconsolata, siede al centro dello studio per raccontare l’ennesima disastrosa conoscenza. Daniela ha iniziato a frequentare Walter, nutrendo per lui un grande interesse, ma la storia si è conclusa in fretta. Gli opinionisti di Uomini e Donne non credono alla versione dei fatti di Daniela, che puntualmente trova qualche insormontabile problema con gli uomini che sta frequentando, e Gianni Sperti arriva ad accusare la dama di aver anche finto di piangere. Mentre Daniela ci rimane malissimo per le accuse e per l’epilogo assurdo della conoscenza con Walter, finita per colpa di un profumo, al centro dello studio torna Alessandro S.

Abbiamo lasciato il cavaliere a discutere con Eleonora, dopo che quest’ultima ha ammesso di non provare per lui abbastanza attrazione fisica, questa settimana la dama ha dichiarato di aver sentito la mancanza del cavaliere dato che lui ha smesso di parlarle. Alessandro confida di aver deciso di uscire a cena con Eleonora, pur avendo ammesso di non averne sentito la mancanza. La versione dei fatti dei due è fumosa, e anche Tinì non riesce a tacere e fa notare che, invece di parlare di interesse, dovrebbero parlare di chimica perché è l’unica cosa che c’è tra loro. Maria De Filippi chiude la questione invitando tutti a ballare e Riccardo balla con Roberta Di Padua, parlando in modo complice, mentre con Gloria tiene le distanze e tutti se ne rendono conto.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.