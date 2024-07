Uomini e Donne, Gianluca Rocchetti replica a Maura Vitali: "Chiusura avvenuta senza la possibilità di parlare di persona"

Gossip TV

Dopo le dichiarazioni dell'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Maura Vitali che conferma la fine della storia con Gianluca Rocchetti, l'ex cavaliere ha replicato sui social, aggiungendo alcuni retroscena sulla loro rottura.

Uomini e Donne, Gianluca Rocchetti: "Mi è stato chiesto esplicitamente con biglietto alla mano di non presentarmi a Brindisi"

Dopo diversi mesi di frequentazione, era stata Maura Vitali a sorprendere Gianluca Rocchetti con una dolce proposta: lasciare insieme il dating show per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. L'ex dama, intervistata da Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo, ha spiegato le ragioni dietro la loro separazione.

Maura ha spiegato che lei e Gianluca vivevano esistenze molto diverse, rendendo difficile vedersi regolarmente a causa della distanza e dei rispettivi impegni familiari e lavorativi. Non solo. L'ex dama ha parlato di stili di vita diversi e incompatibilità di caratteri che li hanno inevitabilmente allontanati. "Tra me e Gianluca c'era un'incompatibilità di carattere", ha dichiarato aggiungendo: "E' la a sola spiegazione che posso dare, ora sono single".

In seguito alle dichiarazioni della Vitali, l'ex cavaliere è intervenuto sui social, aggiungendo altri retroscena sulla loro rottura.

"Alla luce di quanto appena visto nell’ultima intervista e dopo esser stato raggiunto da diverse pagine social che mi hanno riferito di aver ottenuto da Maura l’autorizzazione a diffondere la notizia della rottura e mi sento in dovere di fare chiarezza su alcuni punti. Se non l’ho fatto fino ad ora è solo perché ritenevo giusto che io mi confrontassi di persona con lei, ma dal momento che non solo non mi è stata data l’opportunità di farlo perché mi è stato chiesto esplicitamente con biglietto alla mano di non presentarmi a Brindisi, ma vedo anche che piuttosto che parlare con il diretto interessato si rilasciano addirittura interviste. Questo dunque è l’unico strumento che rimane a disposizione anche a me."

L'ex cavaliere ha poi concluso che le incompatibilità caratteriali sono normali tra esseri umani, poiché ognuno ha un percorso di vita che lo ha formato in un certo modo. Gianluca ha ribadito l'importanza di dare il giusto peso alle parole e ai gesti nei confronti di un'altra persona. Si è sentito coinvolto in una relazione a 360 gradi e ha ritenuto che due persone adulte, per rispetto del tempo trascorso insieme, dovrebbero almeno avere la possibilità di chiudere una situazione di persona e non tramite un messaggio.

