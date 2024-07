Uomini e Donne, Maura Vitali sulla rottura con Gianluca Rocchetti: "Eravamo incompatibili..."

Gossip TV

Dopo i rumors sulla rottura con Gianluca Rocchetti, ex cavaliere del trono over, di Uomini e Donne, la dama Maura Vitali svela come sono andate le cose tra loro!

Dopo i rumors di una crisi e di una possibile rottura tra Maura Vitali e Gianluca Rocchetti, arrivano le parole dell'ex dama di Uomini e Donne a confermare la fine della storia con il cavaliere del trono over. L'ex protagonista del dating show di Canale5, infatti, ha deciso di rivelare le motivazioni che hanno portato alla fine della loro relazione e ha poi rivelato se tornerà nel programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Maura Vitali conferma la fine della storia con Gianluca Rocchetti

Una segnalazione riportata da Amedeo Venza ha confermato in anteprima che la storia tra Maura Vitali e Gianluca Rocchetti è terminata e che la dama sembrava pronta a tornare a settembre a Uomini e Donne. Il rumor non riportava i motivi che avevano spinto Maura e Gianluca a lasciarsi, mettendo fine a una romantica storia d'amore iniziata negli studi di Canale5. Dopo alcuni mesi di frequentazione, infatti, era stata la dama a chiedere con una dolce sorpresa, al cavaliere di uscire insieme dal dating show per vivere la loro relazione lontani dalle telecamere.

Tuttavia, il loro idillio è terminato dopo pochi mesi e a svelare cosa è successo è stata proprio l'ex dama. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per il suo format Casa Lollo, Maura Vitali ha raccontato le motivazioni che hanno spinto lei e Gianluca Rocchetti a dirsi addio. Mentre le segnalazioni riportavano che dietro la scelta di lasciarsi ci fosse la delusione per non essere stati contattati per Temptation Island, la versione dell'ex dama è molto diversa: dietro la rottura ci sarebbe semplicemente un'incompatibilità di caratteri e vite. Inoltre, ha aggiunto che, dopo aver compreso le diversità che li allontanavano, ha deciso anche di bloccarlo sui social.

Maura, infatti, ha raccontato che lei e Gianluca conducono vite molto diverse e che a causa della distanza e degli impegni famigliari e di lavoro era per loro impossibile vedersi con regolarità:

"Tra me e Gianluca c’è stata incompatibilità di carattere, la distanza, anche se a me quella andava bene. Ognuno ha la sua vita, io ho due figli, ogni quindici giorni o tre settimane ci vedevamo. Lui è venuto spesso a Brindisi io sono andata una volta a Roma, siamo stati anche a trovare Ida [Pavanelli ndr] a Terracina. Non sono propensa a fare annunci, non sono Jennifer Lopez, sono una persona normalissima, va contro la mia moralità far scoppiare questo polverone. Per quanto mi riguarda la sola spiegazione che posso dare è l’ incompatibilità di carattere. Sono single."

Uomini e Donne, Maura Vitali tornerà nel dating show? Ecco cosa ha rivelato!

In merito al suo percorso a Uomini e Donne, l'ex dama ha rivelato di non essere pentita di nulla, ma che rifarebbe le stesse scelte. Maura ha ammesso di essere consapevole che le dinamiche del programma non le avevano permesso di conoscere nel profondo il carattere di Gianluca, ma che aveva comunque deciso di rischiare e provare a conoscerlo fuori dagli studi Elios:

"L’ incompatibilità di carattere c’è, siamo grandi, se due persone non collimano non vai da nessuna parte. Il programma non mi dava spazio per capire bene il suo carattere, volevo viverlo fuori, ho fatto ragionare il cuore e non la testa."

Infine, Maura ha deciso di rivelare se tornerà nella prossima edizione del dating show: secondo alcune segnalazioni, infatti, sembrava che la dama avesse già deciso di ricontattare la redazione per comunicare la sua intenzione di far parte nuovamente del trono over. In merito a questo, Maura ha svelato come stanno le cose e ha raccontato che per il momento non è sicura di tornare e che vuole concentrarsi solo sul trascorrere del tempo con i suoi figli:

"Oggi con l’ esperienza di pochi mesi che ho fatto tornerei a Uomini e donne più sicura, ma ad oggi non ci voglio pensare, voglio pensare all’ estate ora. Può essere anche che a Settembre mi butto a capofitto nel lavoro."

