Uomini e Donne, gesto importante di Isabella Ricci: ''Non va più via''

Gossip TV

Isabella Ricci e Fabio Mantovani inseparabili dopo Uomini e Donne. L’ex dama si sbilancia sul marito.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono felicemente sposati dopo Uomini e Donne. La dama romana sta mostrando un nuovo lato di sé, romantico e molto affettuoso, alla faccia di tutti quelli che l’hanno sempre additata come donna fredda e insensibile. Ecco l’ultimo gesto di Isabella su Instagram.

Uomini e Donne, Isabella Ricci stupisce Fabio Mantovani

Al pubblico di Uomini e Donne manca la presenza di Isabella Ricci in studio, e sopratutto il modo elegante e mai volgare di discutere con alcuni dei volti più chiacchierati del trono over. Nel programma di Maria De Filippi, Isabella ha conosciuto e si è innamorata di Fabio Mantovani e, dopo un corteggiamento serrato e romantico, la coppia ha lasciato lo studio per vivere la storia d’amore lontano dalle telecamere.

Pochi mesi dopo, Isabella e Fabio sono convolati a nozze con una cerimonia intima e sentita, alla presa di alcuni volti di Uomini e Donne come Marcello Messina e l’ex tronista Samantha Curcio, con i quali hanno un bellissimo rapporto d’amicizia. Isabella e Fabio hanno deciso di trascorrere metà dell’anno in Italia e l’altra metà a Dubai, città che ha rapito il loro cuore, continuando a viaggiare insieme verso nuove mete.

A differenza di quanto asserito da alcuni, Isabella è una donna molto dolce e sensibile e lo dimostra la sua ultima dedica al marito. “Un giorno arriva una persona, ti conosce, ti ama ... E non va più via”. La coppia è veramente molto innamorata e i fan di Uomini e Donne, rinviato su Canale 5, fanno il tifo per loro. Chissà se anche per Gemma Galgani, antagonista della dama romana, ci sarà un lieto fine in questa stagione del programma.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.