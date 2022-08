Uomini e Donne rinviato: ecco cosa succede al programma di Maria De Filippi

Gossip TV

Slitta la messa in onda di Uomini e Donne su Canale 5, ecco perché.

Manca sempre meno al debutto della nuova stagione di Uomini e Donne, ma sembra che i fan del dating show di Canale 5 dovranno pazientare più del previsto. Ecco quando andrà in onda il programma di Maria De Filippi e cosa accadrà al palinsesto pomeridiano di Mediaset a partire da settembre.

Uomini e Donne, slitta la messa in onda su Canale 5

A partire dai primi giorni di settembre, su Canale 5 tornano i programmi tv più amati come Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso al timone, mentre slitta il debutto della nuova stagione di Uomini e Donne. Attualmente lo slot solitamente dedicato al dating show di Maria De Filippi è occupato da Terra Amara, una nuova soap turca che sta piacendo moltissimo al pubblico, ma che potrebbe essere sospesa visto il ritorno dei protagonisti del trono over e del trono classico.

Stando alle anticipazioni, infatti, Uomini e Donne tornerà in Tv a partire da lunedì 19 settembre 2022, si mormora proprio per due spazio alla soap e chiuderla in modo coerente, prima di riproporla in autunno inoltrato al posto di Una Vita. La serie spagnola, infatti, volge al termine e dato l’entusiasmo mostrato per Terra Amara è possibile che Mediaset scelga questa soap per sostituirla.

Al momento, invece, non verrà sospesa Un altro domani, sebbene gli ascolti siano molto bassi, che verrà ridimensionato e andrà in onda in puntate più brevi prima di lasciare il posto alla d’Urso. Nel frattempo, le Anticipazioni rivelano qualcosa in più sulle prime registrazioni di Uomini e Donne della stagione. Grande curiosità sul ritorno di Ida Platano dopo l'ultimo crollo per Riccardo Guarnieri ma anche per l'ingresso in studio di Gemma Galgani, che potrebbe stupirci con un nuovo intervento chirurgico.

