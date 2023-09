Uomini e Donne, Gero sommerso dalle critiche, Angelica lo affonda: "Ti rendi conto di quello che dici?!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, su Canale5, il triangolo tra Gero, Angelica e Cristina si sfascia al centro studio! Ecco cosa è successo!

La puntata di Uomini e Donne di oggi ricomincia con il trono over e la situazione di Alessio, per il quale sono arrivate due nuove corteggiatrici. Proseguono le discussioni nel trono over anche tra Gero, Angelica e Cristina, per alcune affermazioni del cavaliere. Spazio anche al trono classico con Brando, Cristian e alcune corteggiatrici, con un punzecchiamento tra una di loro, Silvia, e Beatriz.

Uomini e Donne, Angelica scarica Gero: "Non ha senso che io stia qui"

La discussione generata dalla questione "baci" prosegue con l'arrivo di due nuove corteggiatrici per Alessio, il cui cambiamento viene commentato negativamente dagli opinionisti e anche da diverse dame del parterre. Claudia, Roberta e Barbara diventano protagoniste di un acceso confronto a cui mette fine Maria De Filippi, che lascia presentare le due nuove corteggiatrici, Martina ed Erica. Alessio decide, infine, di conoscere solo quest'ultima, con cui balla. Spazio al triangolo Gero, Cristina e Angelica: il cavaliere aveva sottovalutato l'interesse di Angelica per lui, tanto che a cena con Cristina aveva sminuito la loro intesa e il bacio che si erano scambiati, provocando una reazione emotiva molto forte nella dama. Angelica, infatti, nel video che la produzione manda in onda, si ritira nel dietro le quinte e si lascia andare a un lungo sfogo, in cui ammette che credeva che tra lei e il cavaliere si fosse creata una chimica diversa. Anche Cristina, in un secondo video, chiede al cavaliere di ragionare sui sentimenti di Angelica perché era evidente che la dama avesse un coinvolgimento maggiore.

In studio, Angelica racconta che lei e Gero si sono rivisti e baciati e che si era di nuovo creata una magia tra loro, ma sul finire della serata Gero aveva di nuovo nominato Cristina ed era parso convinto di dover approfondire la conoscenza con lei. Angelica aveva inizialmente accettato la situazione e aveva deciso di cercare il cavaliere con un messaggio, a cui non ha mai ricevuto risposta. La dama ha così deciso di valutare i suoi sentimenti e, di fronte al silenzio di Gero, si è resa conto di non voler continuare in questo triangolo che si è creato. Angelica decide, perciò, di alzarsi e tornare al suo posto, perché non c'era alcun senso nel continuare a stare lì per un confronto che lei e il cavaliere avrebbero potuto avere benissimo in privato nel corso della settimana. La sua decisione viene accolta da uno scroscio di applausi e Angelica si allontana come una vera queen.

L'entrata in studio di Gero suscita ancora più domande, perché il cavaliere ammette che vede Cristina come un'amica, provocando la risposta piccata di Gianni Sperti, che si chiede quale sia il senso di dire ad Angelica che vuole approfondire i sentimenti per Cristina, ma poi a quest'ultima dice che la vede come una semplice amica. Il cavaliere crea ancora più scalpore quando Maria gli chiede con chi vuole rapportarsi e lui risponde che gli sarebbe piaciuto proseguire la sua conoscenza con Angelica. La dama e lo studio sono allibiti, soprattutto dopo che Gero dice che lui vorrebbe continuare a conoscere Angelica, ma con leggerezza, così che la dama può conoscere anche altri uomini. Il cavaliere alla fine chiede a Claudia di ballare e la dama accetta, provocando l'indignazione del parterre femminile: ma la dama non contenta risponde che non sono altro che delle represse e che lei è lì per conoscere più persone possibili. Al suo "siete delle represse" replica infuriata Roberta Di Padua, che afferma che, finché nel programma ci saranno donne come lei, allora, anche uomini come Gero si presenteranno.

Tocca al trono classico con Brando e Cristian: i due tronisti sono usciti rispettivamente con Silvia e Virginia. In particolare, tra quest'ultima e Cristian si è instaurata una bella intesa: i due scherzano e si sorridono, ma anche in studio Virginia ammette di essere interessata solo a lui e di non voler conoscere anche Brando, come ha fatto Beatriz. La corteggiatrice si sente chiamata in causa e tra lei e Cristian si accende una discussione, che il tronista chiude subito ricordandole che a lui piacciono le persone decise e lei non lo è stata. L'argomento Beatriz viene fuori anche durante l'esterna tra Brando e Silvia, che commenta che secondo lei la ragazza avrebbe proseguito la conoscenza di entrambi se Cristian non si fosse alzato dalla sedia. Si riapre la discussione tra i tronisti e Beatriz per l'indecisione della corteggiatrice, a cui partecipa anche Silvia con alcuni commenti. Il fervore con cui Cristian risponde alla corteggiatrice fa pensare che ci sia ancora qualcosa tra loro.

