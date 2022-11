Uomini e Donne, Gemma Galgani twerka e mostra il Lato B a Giovanni: è caos

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani si lancia in una danza erotica con Giovanni, poi lo molla senza pietà.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano è ancora molto scossa dalla discussione con Riccardo Guarnieri, mentre Roberta Di Padua accusa Alessandro Vicinanza di fingere di non vedere l’interesse che la dama bresciana nutre per il suo ex. Mentre Gemma Galgani pianta in asso Giovanni, si scatena una discussione feroce tra Federico Nicotera e Carola.

Uomini e Donne, Gemma Galgani prova a sedurre Giovanni poi lo pianta in asso

E anche nella puntata di oggi di Uomini e Donne si parla di Riccardo Guarnieri, Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, in attesa della messa in onda della puntata in cui la dama bresciana e il cavaliere partenopeo se ne andranno. Riccardo si è sfogato in un duro post-puntata mentre Ida ha mostrato di avere ancora la voce rotta dal pianto, dando modo a Roberta di mettere nuovamente in dubbio l’interesse della rivale di instaurare che vi sia ancora un forte sentimento per Riccardo, riprendendo Alessandro perché rimane sempre in silenzio accettando tutto. Mentre Gianni Sperti continua a giustificare Ida in qualunque modo, Tina Cipollari esplode e lascia lo studio certa che la dama provi ancora qualcosa per Riccardo dato le sue reazioni esagerate.

Si passa a Gemma Galgani che è uscita in esterna con il nuovo cavaliere Giovanni, con il quale si lancia in danze scatenate, twerkando senza pietà. In studio, tuttavia, Gemma ammette di non aver provato nulla per il cavaliere, trovandolo agli antipodi rispetto all’uomo che cerca come compagno di vita. Inevitabilmente piovono critiche nei confronti della dama torinese che viene accusata, ancora una volta, di scartare le persone in base all’aspetto fisico e all’età desiderando un uomo più giovane. Si passa poi al trono classico con Federico Nicotera e Carola, che hanno discusso dopo l’ultima puntata quando il tronista è tornato ad attaccare la giovane corteggiatrice.

I due, sebbene sia palese un certo feeling, non riescono proprio a trovare un punto d’incontro e Carola scoppia in lacrime in studio, ammettendo di avere tempistiche differenti rispetto a molte persone, e di non sentirsi rispetta. La corteggiatrice annuncia la sua intenzione di non tornare in studio a Uomini e Donne, accusando Federico di sminuirla ad ogni occasione, non pensando al fatto che lei ha vent’anni e non vuole stare lì costretta a recitare il ruolo di donna vissuta.

