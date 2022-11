Uomini e Donne, il pubblico non ne può più: ecco quando va in onda la puntata dell’addio di Ida e Alessandro

Gossip TV

La querelle tra Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua ha decisamente stancato il pubblico di Uomini e Donne. Ecco quando vedremo la nuova coppia abbandonare il programma.

Nello studio di Uomini e Donne sembra di essere finiti accidentalmente in una macchina del tempo che costringe gli spettatori a ripetere in loop sempre la stessa scena. Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua continuano, infatti, a dare spettacolo ripetendo sempre il medesimo schema, condito da nuovi insulti e frasi sempre meno galanti con l’intervento - non richiesto - del consulente Armando Incarnato. Il pubblico, allo stremo, si chiede quando finalmente Ida e Alessandro lasceranno la scena, ed ecco quando è prevista la messa in onda della puntata tanto attesa.

Uomini e Donne, quando vedremo l’addio di Ida e Alessandro?

La nuova stagione di Uomini e Donne sembra il remake mal trasporto di almeno altre tre stagioni già viste, con personaggi provenienti dal passato e nuove presenze, vecchi rancori e intrecci sempre meno credibili. Ida Platano, dopo aver chiuso con Riccardo Guarnieri che non ha voluto riprovarci nonostante fosse chiaro che la dama bresciana fosse perdutamente innamorata di lui, ha deciso di tornare da Alessandro Vicinanza sebbene a inizio stagione fosse uscita con il partenopea, scambiandosi un bacio, per poi ammettere di non provare nulla.

Effettivamente, sebbene difenda la sua storia nascente con le unghie e con i denti dando spettacolo contro Roberta Di Padua - sfoggiando un forzato accento siciliano forse per rimarcare il suo nuovo ruolo di donna amazzone - Ida tuttora non ha mai espresso amore o forti sentimenti per Alessandro, ma nonostante questo sappiamo dalle Anticipazioni che i due lasceranno insieme Uomini e Donne. Una notizia che ha fatto gioire moltissimi fan, e non solo quelli che sostengono la bresciana e vogliono vederla felice.

LA VOCE DI IDA PER 45 MINUTI DI FILA È CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ #uominiedonne pic.twitter.com/VELFdV2zsW — 𝕍 𝕒 𝕝 𝕖 𝕟 𝕥 𝕚 𝕟 𝕤 𝕜 ª (@vale_enne) November 8, 2022

Sono in molti, infatti, a non sopportare più questo quadrilatero intricato che spesso cade nel ridicolo, soprattutto quando si passa a parole grosse come gli insulti rivolti a Vicinanza nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, corroborati dal fatto che Platano abbia speso due parole per il partenopeo e più di un’ora di discussione per l’ex Riccardo. A condire magistralmente la situazione ci sono, poi, gli interventi di Gianni Sperti che è sempre e solo a favore di Ida, qualsiasi cosa accada davanti ai suoi occhi, e le letture profonde di Armando Incarnato, che su Twitter viene chiamato il nuovo psicologo del programma. Giunti a questo punto, i telespettatori si chiedono: quando vedremo Ida e Alessandro lasciare il programma come una coppia, così da poter smettere di assistere a questi scontri? Con tutta probabilità la registrazione tanto attesa andare in onda nel corso dell’inizio della prossima settimana, dunque lunedì 21 o martedì 22 novembre 2022 su Canale 5.

“Roberta e Riccardo rosicano per questa coppia che si sta creando”



NO CARO GIANNI QUELLI CHE ROSICANO QUA SIETE PROPRIO TU E IDA È DIVERSA LA COSA #uominiedonne pic.twitter.com/9X4huXEYij — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 16, 2022

