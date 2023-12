Uomini e Donne, Gemma Galgani si racconta: "Sono una donna vera, non c'è nulla di finto in me"

Gossip TV

La dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, si è raccontata in un'intervista. Ecco cosa ha dichiarato!

Gemma Galgani, nota dama del trono over di Uomini e Donne, si è raccontata in un'intervista al settimanale Nuovo Tv, rivelando come i rapporti con Tina Cipollari si siano notevolmente distesi rispetto all'asprezza dei primi anni trascorsi nel dating show.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si racconta e su Tina Cipollari confessa: "Ora andiamo d'accordo!"

Anche questa stagione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi non si sta rivelando fruttuoso, fino a ora, per Gemma Galgani: la dama del trono over, infatti, dopo la forte delusione provocata dalla frequentazione con Maurizio Laudicino, che ha poi lasciato il programma con un'altra dama, ha intrattenuto delle brevissime conoscenze con alcuni cavalieri, nessuno dei quali però si è rivelato il tanto sospirato grande amore per la dama torinese.

L'ultima batosta è avvenuta durante una delle puntate del programma andate in onda poco prima della pausa natalizia: al centro studio, Gemma ha avuto un acceso confronto virtuale con un cavaliere, Vincenzo, assente a causa di un malessere fisico, ma che dopo aver ammesso di aver cercato lui la dama, ha poi ritrattato le sue dichiarazioni, ammettendo di non aver alcun interesse sentimentale per Gemma. A consolarla, ancora una volta, e a sostenerla è stata l'opinionista Tina Cipollari, che si è schierata dalla sua parte.

Al settimanale NuovoTv, la dama torinese ha rivelato che da diverso tempo a questa parte lei e la sua storica antagonista sembrano aver raggiunto una tregua e questo cambiamento sarebbe dovuto a una precisa motivazione:

"Forse Tina avrà notato il fatto che io non mi do per vinta e che continuo a cercare l’amore vero, nonostante tutto…"

Sul suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi, la dama torinese ha ammesso di non aver mai cercato i riflettori, né di voler stare al centro studio per la notorietà. Questa sua dichiarazione arriva dopo diverse settimane dalla sfuriata della conduttrice proprio contro di lei e altri membri del programma che sembravano sedersi al centro studio per essere inquadrati dalle telecamere:

"Le mie emozioni e le mie sofferenze sono reali, non ho mai fatto a gara per stare al centro dello studio in cerca di visibilità…Sono una donna vera e trasparente, in me non c’è niente di finto…"

