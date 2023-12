Uomini e Donne, Gemma Galgani al centro studio: nuova batosta sentimentale per la dama [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani torna al centro studio, protagonista di un'ennesima delusione amorosa.

Si riprende a Uomini e Donne da dove ci eravamo salutati la scorsa puntata: un'accesa discussione tra Alessandro Vicinanza e Gianni Sperti. Spazio al trono classico con Ida e Mario al centro studio che discutono di alcune incomprensioni. Gemma Galgani torna protagonista al centro studio con una nuova delusione d'amore, questa volta causata dal cavaliere Vincenzo. Guai in paradiso anche tra Cristian e Valentina, che lascia lo studio dopo che vede l'ennesima prova del tronista verso Virginia.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ancora protagonista di una batosta sentimentale!

Alessandro accusa Gianni di essere un maleducato e di voler mettere zizzania tra lui e Roberta Di Padua: l'opinionista del dating show di Canale5 gli fa notare che la dama non è molto felice della situazione che il cavaliere del trono over ha creato con Cristina Tenuta e che lo ritiene falso con il suo modo di fare. La discussione tra i due viene interrotta dalla padrona di casa Maria De Filippi che sposta l'attenzione sul trono classico e su Ida Platano.

La tronista era uscita in esterna con Ernesto, l'ultimo corteggiatore giunto per lei: in un video dopo puntata, Ida ha chiesto a Mario e David perché non hanno avuto neppure una minima reazione di fronte alla sua decisione di conoscere anche un altro uomo. Mario dichiara di non doversi giustificare e che a lui non piace fare scenate e che preferisce dire le cose a lei direttamente. Delusa dalle risposte di entrambi, la tronista si allontana e Maria in studio svela che David ha mandato un messaggio chiedendo di Ida, mentre Mario si è presentato in camerino dalla tronista per chiarire. Il corteggiatore napoletano le dice di essere stato infastidito dalla sua scelta di portare in esterna un altro uomo, quando lei stessa aveva espresso simpatia per lui e curiosità nei suoi confronti. La reazione del corteggiatore, tuttavia, non convince la tronista, perché le sembra forzata e i due si salutano in maniera abbastanza confusa e arrabbiata. Mario arriva in studio e Ida ammette che è felice di vederlo perché voleva rivedere sia lui sia gli altri due corteggiatori. In studio i due discutono, perché sono entrambi feriti da quello che è successo e si rinfacciano diverse cose, ma alla fine fanno pace e Gianni commenta che vede Ida molto presa da Mario.

Si siede al centro studio Gemma Galgani che stava conoscendo il corteggiatore siciliano Antonio, ma sembra che tra loro stia già finendo tutto, perché la dama torinese si è già interessata a un altro cavaliere del parterre, appena arrivato, Vincenzo. Il corteggiatore siciliano è voluto venire in studio proprio per salutarla, perché ha apprezzato la delicatezza con cui la dama lo ha trattato. Alla fine, Antonio dichiara che andrà via, anche se tutti tra gli opinionisti e la stessa Gemma gli consigliano di restare. Intanto, Vincenzo si collega da casa, perché ha la schiena bloccata a causa del proverbiale colpo della strega.

Ma, dalle parole tra loro due sembra che la situazione stia già degenerando, perché Gemma rivela che il cavaliere le aveva chiesto di non raccontare alla redazione delle loro uscite e delle loro chiamate per motivi suoi familiari. Inoltre, la dama rivela che Vincenzo ha svilito del tutto la situazione tra loro e per lei è stata una grande delusione visto che si era avvicinata a lui con molto entusiasmo. Il cavaliere si giustifica dicendo che è stato frainteso e che non ha mai avuto intenzione di uscire con Gemma per una storia. Quando Maria De Filippi gli chiede quand'è che ha compreso che non era interessato a lei, il cavaliere si arrampica sugli specchi e fa intendere che sia stata la dama a cercarlo e a impostare tutto, ma lui non aveva mai avuto alcuna intenzione verso di lei. Persino Tina si schiera a favore della dama torinese, perché il cavaliere si comporta in maniera vaga e Gemma non si è buttata a capofitto, come suo solito.

Al centro studio si siede Cristian Forti: dopo aver dichiarato che non avrebbe seguito Virginia, che aveva lasciato il programma infuriata, alla fine il tronista ha cambiato idea e l'ha raggiunta nei camerini. I due discutono e se ne dicono di tutti i colori, per poi fare pace nuovamente, mentre Valentina in studio resta ogni volta sempre più allibita. La rabbia della corteggiatrice aumenta quando vede che, nell'esterna tra Cristian e Virginia, la corteggiatrice ha fatto realizzare diversi oggetti personalizzati con le loro foto e ha scritto una lettera per il tronista. Valentina si alza e decide di andarsene via dallo studio, ma Cristian la segue e cerca di convincerla a rientrare. Mentre, intanto, Virginia resta nel dietro le quinte.

Maria chiede a Roberta come si senta e la dama risponde con sincerità che Alessandro non le piace più dopo ciò che è successo. Il cavaliere afferma che lui è stato chiaro fin dall'inizio e che non ha intenzione di cambiare idea. Vicinanza poi fa cenno al fatto che come Ida ha "sotterrato" - usando le stesse parole che la tronista ha usato a Verissimo - anche lui ha cancellato la loro storia e ha intenzione di andare avanti a conoscere altre donne.

