Uomini e Donne, Gemma Galgani sgancia la bomba su Giorgio Manetti: ''Sottoposto a ritocchini''

Gemma Galgani fa un’insinuazione pesante sull’ex cavaliere di Uomini e Donne.

La storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti si è conclusa anni fa, ma i due ex fidanzati continuano a punzecchiarsi senza esclusioni di colpi. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, incassate le accuse del fiorentino al suo aspetto fisico rinnovato dalla chirurgia estetica, ha lanciato una bomba su Manetti, insinuando che anche il cavaliere si sia sottoposto a qualche ritocchino.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si difende e attacca Giorgio Manetti

Nonostante la travagliata storia d’amore, che ha tenuto i fan di Uomini e Donne con il fiato sospeso e gli occhi incollati allo schermo, sia finita ormai da diversi anni, tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani regna un clima di astio e tensione perpetua, che si riflette nelle interviste che entrambi rilasciano e che contengono sempre frecciatine al vetriolo. Nelle ultime settimane, mentre in studio è scandalo per una richiesta hot, Giorgio ha commentato con ironia la scelta di Gemma di ricorrere alla chirurgia estetica, giudicandola fin troppo rifatta.

La dama ha incassato il colpo mostrando il suo dispiacere per la battuta dell’ex fidanzato, per poi colpirlo con una pesante insinuazione sulle pagine del settimanale Nuovo Tv. “Chiedetegli se ha fatto qualche ritocchino. Non è possibile che sia rimasto lo stesso uomo di tanti anni fa… Mi delude la sua derisione nei miei confronti e mi ha rammaricato sentirlo chiamare ‘passerotto’ Tina Cipollari. Credevo fosse una mia esclusiva”, ha ammesso Galgani decisamente infastidita e ferita. La dama torinese, sempre più sfortunata in amore, è tornata a parlare anche della rivalità con Tina Cipollari, con la quale si scontra costantemente in puntata.

La verace opinionista, infatti, non crede alle buone intenzioni di Gemma, che trova essersi calata fin troppo nel personaggio invece di pensare alla conoscenza di nuovi potenziali pretendenti, mentre Galgani accusa Tina di farle terra bruciata attorno con le sue descrizioni poco lusinghiere e le frecciatine avvelenate. Quel che è certo è che, anche stando alle Anticipazioni, per Gemma ci saranno nuove docce fredde e nuovi cavalieri pronti ad infrangerle il cuore, nonostante la torinese ci metta tutta sé stessa per assicurarsi il vero amore.

