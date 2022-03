Uomini e Donne, "Ha provato a spogliarmi al primo appuntamento": è scandalo

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, pioggia di critiche su Franco dopo la proposta hot ad Enza.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, caos su Giuliana, accusata di aver sfruttato Biagio Di Maro per visibilità. Franco fa infuriare tutti quando si difende dalle accuse di Enza, che rivela di aver ricevuto una proposta troppo spinta dal cavaliere. Per Matteo Ranieri c’è Valeria, una nuova corteggiatrice che sembra aver colto la sensibilità del tronista.

Uomini e Donne: Franco nel caos, la richiesta scandalosa

Ancora guai per Biagio Di Maro nella puntata di Uomini e Donne. Il cavaliere partenopeo continua ad asserire che la dama scesa per corteggiare Stefano ha fatto una serie di ammiccamenti nei suoi confronti, mentre lei non solo ha negato, ha anche chiuso con Stefano dopo essersi sentita poco corteggiata. Biagio affronta poi Stella, che non ha gradito il modo in cui il cavaliere l’ha messa da parte, mentre si scatena una discussione accesa che ha come protagonista Giuliana, accusata di aver usato Di Maro per visibilità. Secondo testimoni oculari, Giuliana avrebbe parlato con la madre al telefono nel camerino, rivelando di non aver mai avuto interesse per il cavaliere e di essere felice per il fatto che lui l'ha resa protagonista. Dopo questa pesanti accuse, la dama romana lascia lo studio.

Si passa poi a Franco ed Enza, la cui conoscenza ha subito una battuta d’arresto quando il cavaliere ha iniziato a mostrarsi sempre meno disponibile a contattarla. Franco ammette di essersi sentito in difficoltà quando la dama ha rifiutato un massaggio e lei ha sbottato: “Non mi spoglio nuda davanti ad un uomo che non conosco al primo appuntamento, vado dall’estetista se voglio un massaggio”. In studio scoppia il caos e tutti si scagliano contro Franco, che diventa bersaglio di aspre critiche comprese quelle della dama che è scesa per corteggiarlo, e se ne è andata prima di potersi presentare.

Si passa poi al Trono Classico con Matteo Ranieri che è uscito in esterna con Valeria, una nuova corteggiatrice che sembra aver colpito molto il tronista. “Io sono stata molto bene, lui è stato molto affettuoso e mi sono sentita quasi a casa. So di essere arrivata tardi, però questo non mi spaventa, perché secondo me noi siamo ancora in tempo”, ha ammesso Valeria. Nel frattempo, Alessandro e Pinuccia non sembrano aver ancora fatto pace, da quando il cavaliere ha deciso di conoscere una nuova dama e chiudere con lei, volendo conservare l'amicizia.

