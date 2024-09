Uomini e Donne, Gemma Galgani ripensa a Marco Firpo: ‘’C’è un posto per lui nel mio cuore ‘’

Gossip TV

Parlando di uno dei suoi luoghi del cuore in Liguria, Gemma Galgani ripensa alla relazione con Marco Firpo e fa una confessione inaspettata sull’ex cavaliere di Uomini e Donne. Ecco cosa ha rivelato la dama torinese.

Gemma Galgani si prepara alla nuova stagione di Uomini e Donne dove, sembra, sia pronta a raccontare di una nuova travolgente storia d’amore che vuole continuare a vivere alla luce delle telecamere del dating show di Canale 5. Nel frattempo, la dama torinese del trono over ripensa ad una delle sue relazioni più importanti, quella con Marco Firpo, e fa una rivelazione inaspettata sull’ex cavaliere ligure.

Uomini e Donne, Gemma Galgani torna in studio dopo la vacanza in Liguria

Manca sempre meno al debutto della nuova stagione di Uomini e Donne, che slitterà di una settimana, di ritorno su Canale 5 con i protagonisti del trono over e i nuovi tronisti in carica, pronti a cercare il vero amore nello studio del dating show di Maria De Filippi. Ci sarà anche Gemma Galgani pronta a presentare in studio l’uomo che ha conosciuto questa estate e che sta frequentando, per fare il punto della situazione e decidere se continuare la relazione alle luci delle telecamere del programma. Si preannuncia una stagione di grandi tensioni, almeno stando alle anticipazioni della prima registrazione che hanno svelato grandi ritorni, e immediati sconti furiosi soprattutto tra i partecipanti del trono over. Nel frattempo, Gemma si è goduta qualche giorno in Liguria a Moneglia, uno dei suoi luoghi del cuore, e ha raccontato al magazine di Uomini e Donne di sentirsi molto legata a questa terra anche per le sue storie d’amore.

“Il mio primo e unico marito era di Genova, e Chiavari aveva sia una meravigliosa casa antica, proprio sul lungomare, che una barca. Untile dire che galeotta per il nostro incontro fu Moneglia, sempre lì torniamo! E poi, grazie a Uomini e Donne, ho avuto una frequentazione importante con Marco Firpo da La Spezia e una conoscenza iniziata a fine programma con Pietro di Sestri Levante. Non credo si possano generalizzare delle caratteristiche degli uomini di una certa regione, certo è che una curiosa casualità. Mio marito, per esempio, al contrario di quello che si dice sui genovesi, è sempre stato una persona molto generosa. Marco, invece, decisamente più parsimonioso mentre di Pietro non ho avuto modo di inquadrare le caratteristiche”.

Gemma ha tirato in ballo Marco Firpo, il cavaliere che le fece completamente perdere la testa con il suo carattere libero e selvaggio, e con il suo grande amore per il mare. La coppia sembrava pronta a fare sul serio e lasciare il programma per sempre ma qualcosa è andato storto, con grande dispiacere da parte di Galgani, che ha ammesso di pensare ancora al cavaliere ligure.

Uomini e Donne, Gemma Galgani tira in ballo Marco Firpo

Nel corso dei suoi oltre dieci anni di presenza nello studio di Uomini e Donne, in mezzo a tante conoscenze nate e morte nel giro di pochissime settimane ma anche in mezzo a tanti uomini che si sono rivelati pronti ad approfittarsi della sua notorietà nel programma, Gemma Galgani ha conosciuto anche l’amore. Ricordiamo Ennio, Remo, ovviamente la love story con Giorgio Manetti di cui ancora tutti parlano, ma anche la relazione con Marco Firpo, un cavaliere libero e spensierato che l’aveva attratta con la sua vita volta all’amore per il mare. Ecco cosa ha raccontato la dama torinese a tal proposito.

“Marco è stata una delle mie relazioni più importanti. Ci ho veramente creduto e ho sperato di poter costruire qualcosa con lui, qualcosa di importante. Ci accomunava anche uno spirito un po’ selvaggio e il desiderio di vivere il mare, proprio come facevo da bambina […] Purtroppo però nel periodo in cui frequentavo Marco non avevo la mente completamente sgombra da preoccupazioni e quello stile di vita invece che naturale e genuino mi sembrava troppo spartano. Il motivo principale della nostra rottura, però, è stata un’incomprensione di fondo e il non allinearci a compromessi, come spesso bisognerebbe fare. Comunque un posticino per Marco nel mio cuore c’è e credo che lì resterà per sempre”.

Gemma ha ammesso, a sorpresa, di ripensare ancora a Marco e di considerarla una delle sue storie d’amore più importanti, una di quelle che le aveva fatto sognare ad occhi aperti il per sempre tanto agognato in questi anni di partecipazione a Uomini e Donne. Firpo commenterà le parole della dama torinese? Lei al momento ha il cuore occupato ma nel dating show di Maria De Filippi il colpo di scena è all’ordine del giorno e, chissà, magari un giorno Marco tornerà a bussare alla porta di Gemma.

