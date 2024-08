Uomini e Donne, Gemma Galgani prima e dopo: ecco come è cambiata negli anni

Gossip TV

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne? Dubbi sulla protagonista del trono over, nel frattempo ecco come è cambiata nel corso degli anni.

Gemma Galgani grande assente nella nuova stagione di Uomini e Donne? Mentre si mormora che la dama torinese abbia finalmente trovato l’amore lontano dalle telecamere, e che potrebbe dunque disertare il dating show di Maria De Filippi dopo oltre dieci anni di apparizioni tv, vediamo insieme come Gemma è cambiata nel tempo grazie al ricorso alla chirurgia plastica ed estetica.

Gemma Galgani non torna a Uomini e Donne?

Sono oltre dieci anni che Gemma Galgani siede nel parterre femminile del trono over ed è senza dubbio uno dei volti preferiti dal pubblico del dating show di Canale 5. Romantica ed eterna sognatrice, Gemma cerca l’amore ma ha commesso più di qualche scivolone tra scelte al Castello che avrebbero dovuto portarla ad una notte di passione sfrenata, il breve flirt con il giovanissimo Sirius, ma anche l’amore per Giorgio Manetti che si è trasformato quasi in odio reciproco, fino alle più recenti batoste con cavalieri che le hanno promesso la luna e non l’hanno neppure mai portata fuori dallo studio.

Insomma, Gemma e la sua vita amorosa hanno appassionato, nel bene e nel male, i fan di Uomini e Donne ma sembra che la dama potrebbe non essere nel cast della nuova stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, Galgani sarebbe stata pizzicata in compagnia di un uomo, un nuovo amore conosciuto lontano dalle telecamere, con il quale starebbe vivendo un’estate travolgente. Se così fosse, Gemma non potrebbe dunque tornare nel format di Maria De Filippi, anche se non è escluso che la presentatrice voglia regalarle almeno la scelta in studio con tanto di petali rossi e musica romanica di sottofondo. Come la prenderà Tina Cipollari, che da anni intrattiene un rapporto d’amore e odio con la torinese?

Gemma Galgani prima e dopo: che trasformazione

Se inizialmente Gemma Galgani si presentava nello studio di Uomini e Donne come una donna distinta ed elegante, ma che dimostrava perfettamente la sua età, le cose sono cambiate negli anni quando la torinese ha deciso di sentirsi meglio con sé stessa e migliorarsi attraverso l’uso della chirurgia. Ecco che Gemma ha deciso di gonfiare il suo décolleté, per poi dedicarsi alle labbra e alcuni piccoli interventi che le hanno cancellato non poche rughe di espressione e tanti anni di lavoro nel mondo del teatro.

Anche i denti di Galgani sono cambiati, sostituiti da faccette bianchissime che rendono giustizia al suo sorriso spontaneo. Tutti i suoi interventi hanno passato le critiche amare di Tina Cipollari, la sua eterna rivale in studio, che l'ha presa di mira con la solita ironia spietata ma lei non si è scomposta, difendendo le sue scelte.. Insomma, Gemma ha fatto bene a dedicarsi a sé stessa ma rispetto a qualche anno fa le differenze estetiche sono davvero impressionati, così come per altre dame del trono over che hanno fatto ricorso a piccoli ritocchini.

