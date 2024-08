Uomini e Donne, il prima e dopo di alcune storiche dame di Uomini e Donne: che cambiamenti!

Gossip TV

Ida Platano, Roberta Di Padua, Cristina Tenuta: ecco come sono cambiate le dama del trono over di Uomini e Donne negli anni. Le foto su Instagram mostrano tutto.

Nelle ultime ore si è parlato moltissimo del grande cambiamento di Paola Frizziero, ex tronista di Uomini e Donne, ma non è l’unica ad aver varcato la porta dello studio del dating show di Canale 5 e esserne uscita ben diversa. Ida Platano, Cristina Tenuta e Roberta Di Padua, tutte storiche dame del trono over, sono piuttosto diverse rispetto a come apparivano quattro o cinque anni fa. Ecco i dettagli sul prima e dopo.

Uomini e Donne, Ida Platano tra acconciature e lenti azzurre

Grande protagonista dell’ultima edizione di Uomini e Donne, dove si è presentata come tronista in carica lasciando tutti senza parole, Ida Platano è presente nello studio del dating show di Canale 5 ormai da diversi anni. Ida è una bellissima donna e lo è sempre stata, tanto che i suoi cambiamenti non sono mai permanenti sebbene piuttosto discutibili. Tralasciando qualche piccola iniezione di filler alle labbra - che ormai sembra essere imprescindibile per tutte le donne del mondo - Ida ha lavorato molto sul suo corpo rendendolo tonico e armonico in palestra, partendo già da una buona base con vita sottile e décolleté abbondante. Ida, che ha scambiato dediche social con Armando Incarnato, non ha stravolto il suo viso o il suo aspetto ma spesso e volentieri ha giocato con le acconciature, essendo lei una parrucchiera professionista, presentandosi con capelli cotonati in stile afro, capelli biondi, capelli scurissimi e lisci, morbidi boccoli color caramello. Insomma, Platano le ha provate proprio tutte, comprese le treccine che sanno tanto d’estate, ma forse il momento che ha lasciato il pubblico di Uomini e Donne più perplesso, è il periodo in cui la dama ha pensato che sarebbe stato divertente indossare lenti colorate color ghiaccio. Mai più!

Roberta Di Padua, cosa le è successo dopo Uomini e Donne?

Altra dama del trono over di Uomini e Donne molto apprezzata, ma anche criticata per il suo particolare carattere, è senza dubbio Roberta Di Padua. Attualmente la dama è felice al fianco di Alessandro Vicinanza, ex fidanzato di Ida Platano, con la quale non scorre esattamente buon sangue nonostante un tentativo di riconciliazione nello studio di Maria De Filippi. Negli ultimi mesi, Roberta ha subito un grande dimagrimento che ha allarmato i suoi fan, i quali preferivano le sue curve e non hanno fatto mistero della cosa sui social, portando la dama di Cassino a difendersi. Di Padua ha assicurato di essere in perfetta salute nonostante i tanti chili persi. Stessa cosa non possiamo dire del suo viso che, se confrontato con quello di pochi anni fa in studio, appare davvero differente in particolare per quanto riguarda le labbra. La dama, una donna affascinante e molto sensuale, non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica e questo è da apprezzare. Certo, una pompatina in meno, con tutta probabilità, non avrebbe fatto male ma insomma… De gustibus!

Uomini e Donne, Cristian Tenuta quasi irriconoscibile

Che sia partita da una buona base è indubbio, ma che si sia completamente trasformata negli anni anche. Cristina Tenuta è finita al centro delle critiche nello studio di Uomini e Donne, quando Barbara De Santi ha insistito per parlare del prima e dopo della dama, evidenziando la grande quantità di ritocchi estetici ai quali si è sottoposta. Ritocchi che, ad onor del vero, sono stati eseguiti magistralmente dato che Cristina appare piuttosto naturale rispetto ad altre colleghe. La dama è entrata a far parte del parterre del programma di Canale 5 nel 2022 ed è diventata immediatamente una delle protagoniste centrali grazie al suo carattere schietto e alla sua parlantina, ma anche alla conoscenza finita in dramma con Armando Incarnato. Tenuta gode dell’appoggio di molti fan che ne apprezzano la trasparenza e, infatti, anche in questo caso lei ha sempre ammesso di essere ricorsa alla chirurgia per migliorare ciò che non le piaceva di sé stessa, una scelta sacrosanta.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.