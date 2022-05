Uomini e Donne Gemma Galgani officerà la nozze di una coppia del trono over, ecco di chi si tratta

Gossip TV

Gemma Galgani e Ida Platano parteciperanno alle nozze di una coppia del trono over di Uomini e Donne.

Tra le tante coppie che si sono formate nel trono over e classico del dating show di Uomini e Donne, c'è stata anche quella formata dalla dama Caterina Corradino e e dal cavaliere Biagio Buonomo, che si sono conosciuti e innamorati degli studi Elios tre anni fa. Biagio, 51 anni e Caterina, 50, si sono infatti conosciuti nel 2018 a Uomini e Donne e dopo solo due mesi, sull'onda di un colpo di fulmine, la dama ha lasciato tutto per seguire il suo cuore andare a convivere con il cavaliere a Francavilla, in Abruzzo.

Uomini e Donne: Gemma Galgani officerà la nozze di Caterina e Biagio

A giugno di due anni fa, avevano annunciato il matrimonio ma, a causa dell'emergenza Covid, hanno deciso di rimandare e oggi, attraverso il magazine dedicato al programma, hanno annunciato la nuova data. Le nozze verranno celebrate a settembre di quest'anno in una dimora esclusiva sul mare.

Ad officiare il matrimonio, la dama più famosa del piccolo schermo: Gemma Galgani che sarà accompagnata anche dall'amica di sempre, altro voto noto del parterre femminile, Ida Platano. Ecco cosa ha dichiarato Caterina al settimanale di Uomini e Donne Magazine:

"Con l'organizzazione del matrimonio mi sta aiutando una mia amica - anche lei creativa come me - che mi sta facendo wedding planner. La location sarà una dimora sul mare di cui tre anni fa, quando prima della pandemia l'avevo visitata, mi ero innamorata. Avrò delle damigelle e una, quella più vicina a me, sarà la figlia minore di Biagio...I fiori sono un po' il tema delle nostre nozze in quanto rappresentano i sentimenti. Voglio che non vi siano colori netti come bianco e nero, ma che le persone indossino outfit che richiamano le nuance delicate dei fiori o, in alternativa, l'azzurro del mare o del giallo delicato della sabbia. Le promesse le celebreremo in Comune per poi fare un'altra cerimonia sulla spiaggia.

"Vorremmo che Gemma officiasse il nostro matrimonio in spiaggia e lei ha acconsentito - ha concluso l'ex dama - Poi abbiamo invitato anche Ida. Vorremmo sinceramente che questo grande giorno portasse fortuna ad entrambe"

