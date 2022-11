Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia il programma? Per lei in arrivo un reality su Sky Uno

Gossip TV

La dama più famosa del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, sarebbe pronta per una nuova avventura televisiva.

Uomini e Donne, Gemma Galgani vicino all'addio

In molti affezionati telespettatori del dating show, stanno assistendo ormai da diversi mesi ad un ridimensionamento dello spazio concesso alla dama torinese che da anni era al centro costante delle varie dinamiche del trono over. I motivi potrebbero essere legati a molti fattori ma è certo ormai che Maria De Filippi stia preferendo di dare maggiore visibilità ad altre intricate vicende, come quelle che coinvolgono Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Anche se la 72enne orginaria di Torino non ha mai rinunciato al tentativo di trovare la sua anima gemella, la scelta redazionale in corso pare stia spingendo la storica dama a prendere in considerazione altri programmi televisivi e dire addio al dating show di Canale 5.

Stando ai rumors, infatti, Gemma potrebbe lasciare il parterre per un noto reality su Sky Uno per dedicarsi ai fornelli. Stiamo parlando di Celebrity Masterchef che ritornerà su Sky Uno nel mese di aprile. Il cooking show di Sky si sarebbe infatti interessato ad avere tra i partecipanti proprio la Galgani, da sempre molto appassionata di cucina.

Il cast della nuova edizione dello spin-off dedicato ai volti noti dello spettacolo, dovrebbe tornare in onda ad aprile e le riprese iniziare a fine febbraio. Tra gli altri possibili vip, ci sarebbe un altro volto del dating show, oggi tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, ovvero l'ex tronista Luca Salatino di professione chef. Ma non solo, tra i possibili concorrenti spuntano anche due ex naufraghi trionfatori dell'Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis che gestisce da diversi anni un ristorante italiano nel cuore di Londra e Raz Degan, grande appassionato di cucina etnica.

