Gossip TV

La dama del trono over di Uomini e Donne, intervistata dal settimanale Nuovo: "Sono un’inguaribile romantica!"

Lo storico dating show di Uomini e Donne, è tornato in onda con la nuova edizione e tra i protagonisti del trono over abbiamo ritrovato alcuni noti volti, tra cui la dama torinese più famosa del piccolo schermo, Gemma Galgani tornata nel programma per il tredicesimo anno consecutivo.

Uomini e Donne, Gemma Galgani: “Ho fatto una promessa a Maria De Filippi”

La 72enne originaria di Torino conserva ancora, come la prima volta che è approdata nel programma, la voglia di conoscere e innamorarsi di un cavaliere con il quale vivere la sua favola d'amore. Nel corso degli anni, Gemma è diventata la protagonista del programma anche per la sua indole tenace, romantica e sognatrice, alcuni elementi che la contraddistinguono da sempre.

Intervista dal settimanale Nuovo, Gemma ha parlato di una promessa fatta a Maria De Filippi:

“Stavolta supererò qualsiasi ostacolo per incontrare l’uomo giusto. Lo prometto a Maria. Non vedo l’ora di innamorarmi davvero”

"Sono un'inguaribile romantica", ha dichiarato Gemma al magazine diretto da Riccardo Signoretti.

La dama torinese ha inoltre confessato di voler stare particolarmente attenta a corteggiatori o cavalieri che potrebbero arrivare per altri scopi, prendendola in giro.Gemma ha parlato della padrona di casa, come di una donna straordinaria, capace sempre di rassicurarla in ogni momento e di motivarla ancora per il suo sogno: quello di incontrare l'uomo giusto con cui vivere finalmente la sua favola. Un lieto fine che la Galgani sicuramente si merita.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.