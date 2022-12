Uomini e Donne, Gemma Galgani ha una nuova rivale: lo scontro epico con Paola! (VIDEO)

Gossip TV

Si accende lo scontro tra Gemma Galgani e Paola. La dama torinese ha trovato una nuova rivale nello studio di Uomini e Donne?

Gemma Galgani ha il dente avvelenato contro la dama Paola, nuovo volto del trono over di Uomini e Donne. La torinese si è scagliata ferocemente contro la nuova rivale, lanciando accuse pesantissime e scatenando il caos nello studio del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Gemma Galgani se la prende con Paola

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5, Gemma Galgani ha dato sfogo alla sua frustrazione nei confronti di Paola. La nuova dama del trono over piace molto ai cavalieri ma sembra non riuscir a trovare l’uomo giusto che le fa battere il cuore. Paola, infatti, ha preferito prendere le distanze dall’elegante cavaliere Alessandro e dal suo serrato corteggiamento perché non ha avvertito per lui la giusta passione. In questa occasione, la dama si è scontrata con Gemma che ha fatto notare come a Paola vengano perdonate alcune dichiarazioni mentre lei sarebbe finita immediatamente alla gogna.

Poi, vedendo Paola discutere con Silvia, che è uscita con Biagio Di Maro per poi scoprire che il cavaliere partenopeo avrebbe intenzione anche di conoscere la bella collega e lasciarle il suo numero, Galgani è sbottata e se l’è presa con la sua nuova rivale. Secondo la torinese, Paola sarebbe sempre pronta a sputare sentenze mentre lei in prima persona è evidentemente interessata ai cavalieri più giovani e cerca altro, non un uomo con cui trascorrere la vita.

“Stai zitta un attimo, va bene? Fai le battute sarcastiche ed ironiche, ame ha dato dell’insicura, neppure fosse la mia psicanalista[…] Prendi i numeri dei più giovani, però se lo faccio io… L’altro giorno io stavo male ed hai sparato sulla croce rossa, ma vergognati!”.

Gemma ha sbottato furiosa, accusando Paola di non avere il minimo senso di sorellanza e rispetto delle donne, avendola attaccata in maniera velenosa. Insomma sembra proprio che Galgani abbia trovato la sua nuova nemesi e ci sarà da ridere. Nel frattempo, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti sono stati smascherati, durante un confronto acceso con Gianni Sperti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.