Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri sbugiardato sui suoi sentimenti per Gloria Nicoletti. Cosa farà la dama?

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Riccardo Guarnieri si è trovato ad ammettere alcune scomode verità sui suoi sentimenti per Gloria, provocando l'indignazione dell'intero studio. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, abbiamo ritrovato la discussione tra Paola e Silvia, con la prima che colpevolizzava l'altra dama di uscire con gli stessi uomini che interessano a lei. Ma a occupare la maggior parte della puntata è stata la discussione tra Riccardo Guarnieri e l'intero studio, a causa delle sue affermazioni contradditorie sul rapporto con Gloria. Infine, Lavinia Mauro si è confrontata con due dei suoi corteggiatori e la sua scelta sembra già propendere verso un nome ben preciso...

Riccardo Guarnieri contro tutti: cosa farà Gloria?

Biagio Di Maro ha trascorso una piacevole serata con Silvia, ma non nasconde che vorrebbe lasciare il suo numero anche a Paola. La sua dichiarazione ha provocato il fastidio di Silvia, perché solo poche ore prima, il cavaliere le aveva confessato di essere interessata a lei e e che poteva fidarsi dei suoi sentimenti. Delusa dal suo comportamento contraddittorio, la dama ha ammesso di non sapere se uscire o meno con lui un'altra volta, anche perché Paola ha rivelato che Biagio le ha dedicato diversi complimenti, quella mattina appena fuori lo studio. L'intervento di Paola scatena una reazione in Silvia che l'accusa di parlar male di lei con terze persone.

Inaspettatamente, nella discussione si inserisce Gemma Galgani: la dama ha molto risentimento nei confronti di Paola, tanto da attaccarla, definendola falsa e sarcastica e pronta a giudicare chiunque, soprattutto lei. La discussione è degenerata al punto che la Galgani ha esclamato un sonoro "Vergognati" nei confronti di Paola. Intanto, Silvia ha chiesto del tempo per decidere se uscire o meno con Biagio, scegliendo di ballare prima con lui e poter parlare a quattr'occhi.

Dopo il ballo c'è stato un momento di tensione tra Riccardo Guarnieri, Gloria Nicoletti e Gianni Sperti. Quest'ultimo ha attaccato Riccardo, perché è convinto che non sia sincero nelle sue affermazioni e il cavaliere sembra confermarlo perché afferma che non gli darebbe fastidio se Gloria vedesse altre persone. Una dichiarazione che ha lasciato tutto lo studio a bocca aperta, dato che solo ieri la coppia aveva ammesso di aver trascorso la notte insieme, e Gianni ha commentato che sebbene la sincerità sia da apprezzare, Gloria dovrebbe pensare a mandarlo via, perché non ne vale la pena. Un'altra dama dello studio, Desdemona, ha dato ragione a Gianni e ha dichiarato che Riccardo non lo guarderebbe, neppure se fosse l'ultimo uomo sulla terra, visto come si è comportato. Anche tra loro si è accesa una disccusione infuocata,

Maria De Filippi è intervenuta e ha chiarito la posizione di Riccardo: lui sta conoscendo Gloria ma non è totalmente preso da lei. La discussione continua con rivelazioni di dettagli intimi tra la coppia e la definitiva conferma che sì, a Riccardo Gloria piace, ma non c'è un sentimento. La dama gli dà un ultimatium: ci sarà un cambiamento in Riccardo, si potrebbe innamorare di lei? Il cavaliere non risponde e Gloria ne resta molto delusa. Tutto lo studio si scaglia contro Riccardo, accusandolo di essere incoerente e crudele verso la dama. Gloria da parte sua è combattuta, perché sente che non è così che vorrebbe vivere la sua conoscenza con il cavaliere, ma non riesce a chiudere già con lui.

Passando al trono classico, Lavinia Mauro e uno dei suoi corteggiatori, Alessio Campoli, con cui ha trascorso una piacevole esterna. Mentre con lui la conoscenza prosegue bene, tra scherzi e abbracci pieni di tenerezza, la produzione mostra, invece, il confronto tra Lavinia e Alessio Corvino: tra i due volano parole pesanti, perché per Lavinia lui non è davvero interessato e non la vuole davvero conquistare. La discussione sembra placarsi con un abbraccio tra i due, ma Lavinia vuole prove concrete del suo interesse per lei e che farà di tutto per riconquistarla. La discussione si è poi spostata anche in studio, con la tronista che sembra già aver chiaro chi potrebbe scegliere, stanca di vedere le contraddizioni nel comportamento di Alessio.

