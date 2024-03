Uomini e Donne, Gemma Galgani e Tina Cipollari stravolgono tutto: cosa è successo?

Gossip TV

Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno smesso di litigare a Uomini e Donne, colpa della nuova linea editoriale Mediaset e delle richieste di Maria De Filippi?

Sono ormai lontani i tempi in cui Gemma Galgani e Tina Cipollari se ne dicevano di ogni colore al centro dello studio di Uomini e Donne. La dama torinese continua il suo percorso in modo defilato, mentre la verace opinionista ha trovato nuovi scenari per i suoi scontri: colpa dello zampino di Maria De Filippi e di Mediaset?

Uomini e Donne, pace tra Gemma e Tina dopo un decennio: ecco perché

Gemma Galgani e Tina Cipollari sembrano aver iniziato il nuovo anno televisivo di Uomini e Donne come mai prima d’ora. La dama torinese continua le sue conoscenze al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi, ancora in cerca della sua anima gemella, ma questa volta la verace opinionista ha clemenza e per lei non vola più di qualche velata frecciatina. Sono lontani, infatti, i tempi in cui le due litigavano come cane e gatto al centro dello studio, tra pesantissime insinuazioni e parole grosse, dando vita a discussioni accese che tenevano il pubblico incollato allo schermo.

Gemma sta conducendo un’esperienza decisamente più defilata, redarguita anche da Maria che le ha fatto notare spesso e volentieri le sue pretese su cavalieri e situazioni ancora embrionali, mentre Tina, messa in imbarazzo, ha trovato nuovi terreni per i suoi scontri come quello infuocato con Tiziana o quelli accesi contro la corteggiatrice Beatriz D’Orsi. Su NuovoTv, Alessandro Cecchi Paone fa notare che questa potrebbe essere una conseguenza della nuova linea editoriale Mediaset, abbracciata dalla De Filippi all’istante data la grande responsabilità che il Biscione continua a darle con i suoi numerosi programmi day-time e in prima serata.

Certamente quando i vertici della rete cambiarono le linee guida per le proprie trasmissioni Gemma e Tina erano nel pieno della loro battaglia, e questo avrà portato entrambe a doversi ridimensionare e quasi ignorare in studio per non scendere in pesanti battaglie verbali sul piccolo schermo. Certo è anche che Maria ha voluto dare maggiore spazio a nuovi protagonisti, e optare per cambiamenti drastici per protagonisti del passato come Ida Platano, diventata nuova tronista in carica. Una scelta, quest’ultima, che si sta rivelando davvero molto azzeccata dato che il pubblico apprezza il percorso della bresciana ed è molto attratto dal modo in cui si relazione con i suoi pretendenti. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.