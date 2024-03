Uomini e Donne, volano stracci tra Tina e Tiziana: "Basta con questa storia da piccola fiammiferaria" [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, tra Tina e Tiziana volano stracci: l'opinionista non crede minimamente alla dama!

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, si inizia con il trono over con un cavaliere per Barbara, ma la dama non accetta di conoscerlo. La puntata è occupata da una forte discussione tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi, perché l'opinionista è convinta che la dama non la racconti giusta sulla relazione con Angelo...

Uomini e Donne, volano stracci tra Tiziana e Tina: "Sei un enigma, non ti crede nessuno" [VIDEO]

La discussione tra Ernesto Russo e Barbara De Santi prosegue per qualche minuto, ma si interrompe quando arriva il nuovo corteggiatore della dama: si chiama Giovanni e si fa notare appena entra...perché inciampa e cade! Il corteggiatore ammette subito di essere rimasto colpito dalla dama e le vuole dedicare poesie e canzoni d'amore, lasciando senza parole la dama. Nonostante tutte le buone intenzioni, però, la dama non è interessata a conoscerlo.

Si passa a Erneesto, che è uscito a cena con Raffaella e poi ha fatto colazione con Monika. La prima dama ammette che c'è una certa attrazione tra loro, ma che prima di un avvicinamento fisico ha bisogno di tempo. La conduttrice del dating show di Canale5, Maria De Filippi, chiede a Barbara di intervenire e la dama lancia una frecciatina, ricordando che la situazione tra i due è uguale a quella che si era creata con lei e che anche Raffaella stava reagendo allo stesso modo. Ernesto, tuttavia, smentisce che sia la stessa dinamica.Monika, intanto, ha chiuso con Mario e che ha deciso di uscire con Ernesto proprio perché con l'altro cavaliere si era spento ogni interesse. Ernesto chiede di ballare con Raffaella in modo che se Monika e Mario vogliono ancora chiarire qualcosa possono farlo.

Si siedono Angelo e Tiziana al centro studio: il cavaliere ammette che è molto preso dalla dama e che il solo pensiero di Tiziana lo rende felice. Le sue parole scatenano l'applauso del pubblico in studio, ma quando tocca alla dama, la situazione in studio si gela. Tiziana ammette di trovarlo molto gradevole esteticamente, ma che c'è qualcosa che la blocca e non la porta a lasciarsi andare. Prima di finir di parlare, la dama è interrotta da Tina Cipollari che l'accusa di voler ripetere lo stesso copione che c'è stato con altri cavalieri e che in realtà il suo obiettivo sono le telecamere.

Maria De Filippi interviene e chiede alla sua opinionista di lasciar parlare la dama: Tiziana ammette che prima di entrare nel programma lei era arrivata al punto di non sentire più emozioni. Sollecitata dalla conduttrice, Tiziana rivela che aveva paura di provare emozioni continuative e che lei ha deciso di entrare nel programma per tornare a provare emozioni. La dama dichiara che vuole uscire dalla trasmissione felice e con qualcuno che la faccia sentire felice, poi non importa quanto potrà durare. Le sue parole provocano la reazione di Tina, che si alza e inizia a passeggiare nello studio e a parlare con il pubblico, con fare ironico. La discussione tra la dama e l'opinionista prosegue, con la dama che inizia a infastidirsi quando le domande sulla sua vita privata e sul suo lavoro diventano incalzanti. Ma Tina la smonta ricordandole che è una sua scelta venire nella trasmissione e che se ci viene due volte a settimana, allora, se lo può permettere. L'opinionista si scaglia anche contro Angelo, perché secondo lei non ha senso che lui stia lì visto come si comporta la dama.

Tiziana dice poi ad Angelo che a oggi non può dargli certezze e che se vuole può sentirsi libero di uscire con altre donne e questo ragionamento provoca la rabbia degli opinionisti, perché per loro è l'ennesima prova che lei non ha alcun sentimento per lei. Angelo invece dichiara che vuole uscire ancora con lei stasera e parlare della situazione. Dopo un ballo, Tina prende il telefono e mostra il profilo Ig della dama che ha fatto diversi lavori da modella, ma Tiziana ribadisce che quel lavoro risaliva a prima della sua partecipazione al programma. L'opinionista continua a ribadire che questa è la prova che non è vero ciò che dice la dama che non ha tempo per conoscere nessuno, ma ha il tempo di fare altro. Tiziana chiede di poter uscire un po' dallo studio e interviene Aurora Tropea in soccorso della dama, spiegando che visto che due giorni a settimana viene in studio a registrare, poi il weekend è dedicato a recuperare i lavori arretrati. Ovviamente, l'intervento di Aurora provoca la reazione infastidita di Gianni. Tiziana rientra in studio e alla fine chiede di lasciare la trasmissione, perché questo accanimento nei suoi confronti è assurdo. La lite si accende sempre di più, con l'opinionista che continua a rinfacciare alla dama di essersi vergognata sempre del suo lavoro e si vede da come ne parla.

