Uomini e Donne, ''Mi ricordo te nuda'': Tina Cipollari messa in imbarazzo, cosa è successo

Tina Cipollari e Giucas Casella si incontrano in un ristorante romano e l’ex gieffino mette in imbarazzo l’opinionista di Uomini e Donne.

Tina Cipollari, nota opinionista di Uomini e Donne, è amica di vecchia data dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip Giucas Casella, e proprio con lui nelle ultime ore ha dato spettacolo su Instagram. I due amici si sono incontrati in un ristorante romano e Giucas ha fatto più di qualche insinuazione sulla Cipollari, mettendola in imbarazzo. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Giucas Casella mette in imbarazzo Tina Cipollari

Tina Cipollari è un volto storico di Uomini e Donne, opinionista del dating show di Canale 5 da decenni, nota per il suo carattere esuberante e per le sue critiche argute, che spesso trovano l’applauso del pubblico. Dopo aver discusso animatamente con Tiziana nello studio del programma di Maria De Filippi, Tina ha condiviso su Instagram un video con Giucas Casella, ex protagonista del Grande Fratello Vip e suo storico amico.

I due si conoscono da diverso tempo e sono molto affiatati ma Giucas è noto per la sua ironia talvolta spiazzante, e anche durante questa cena ha fatto allusioni sul rapporto con Tina, che hanno messo in imbarazzo l’opinionista. Dopo aver insinuato di avere avuto un flirt con lei, infatti, Giucas ha raccontato un episodio del passato, raccontando di quando Tina sarebbe uscita dall’acqua dopo un bagno in mare completamente nuda.

“Ti ricordi quando quella volta alle Maldive sei uscita dall’acqua tutta nuda? Eh me lo ricordo io, ti faccio vedere il filmato poi”.

Tina ha negato immediatamente, ammettendo di non ricordare questo episodio, ed è evidente quanto i due amino stuzzicarci a vicenda, ma il pubblico si chiede: questo video esisterà davvero? Nel frattempo nuovi rumors parlano della possibilità di vedere presto Beatriz D’Orsi come tronista di Uomini e Donne, dopo che Brando ha scelto di concludere il suo lungo percorso con la rivale Raffaella Scuotto.

