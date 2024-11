Uomini e Donne, Gaia Gigli, ex scelta di Daniele Paudice, su un suo ex compagno: "Violento e pericoloso"

Gossip TV

Gaia Gigli, ex scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne, ha rivelato alcuni retroscena su una sua passata relazione. Ecco cosa ha svelato l'ex corteggiatrice del dating show.

Gaia Gigli è stata una delle protagoniste della precedente edizione di Uomini e Donne: corteggiatrice e scelta del tronista Daniele Paudice, Gaia ha risposto ad alcune domande dei fan, svelando un retroscena su una sua precedente frequentazione.

Uomini e Donne, Gaia Gigli svela un retroscena sul padre di suo figlio

Gaia e Daniele sono usciti insieme dalla trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, ma dopo appena pochi mesi, la loro relazione è giunta al capolinea. L'ex scelta del tronista della precedente edizione ha condiviso con i fan diversi aggiornamenti sulla storia d'amore con Daniele, dalle prime vacanze insieme, al primo 'ti amo', fino alla scelta di presentare il nuovo fidanzato al figlio di 5 anni, Diego.

La coppia sembrava molto affiatata e innamorata, ma qualche settimana fa, con una breve storia su Instagram, Gaia ha annunciato che tra lei e Daniele era tutto finito e che chiedeva ai followes di rispettare questo delicato momento, essendo coinvolto anche il piccolo Diego nella faccenda. A distanza di settimane, Gaia è tornata sui social per rispondere alle domande di alcuni fan e ha affrontato un argomento per lei molto delicato.

L'ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 ha rivelato di aver vissuto, prima della storia con Daniele, una relazione tossica, con un ex compagno violento. Gaia ha deciso di aprirsi e raccontare della sua esperienza, dopo aver ricevuto un messaggio in direct da parte di una sua followers. La ragazza - ha rivelato Gaia - è stata abbandonata dal compagno al settimo mese di gravidanza e, dato che anche l'ex corteggiatrice aveva vissuto una situazione simile, ha chiesto consiglio a Gaia.

L'ex corteggiatrice ha così colto l'occasione di raccontare la sua esperienza con il suo ex compagno, nonché padre di suo figlio Diego e della sua assenza durante la gravidanza.

Uomini e Donne, l'ex scelta di Daniele Paudice, Gaia Gigli, ha raccontato del suo ex compagno: "Violento e pericoloso"

Approfittando del messaggio di una sua follower, Gaia Gigli ha rivelato un importante retroscena sul suo ex compagno e padre di suo figlio, il piccolo Diego, di soli 5 anni. L'ex corteggiatrice e scelta di Diego Paudice ha rivelato che, inizalmente, il suo ex fidanzato si era mostrato felice della notizia che sarebbe diventato padre, ma che con il procedere della gravidanza, "il desiderio di farsi i fati suoi era più forte che prendersi questa responsabilità".

L'ex scelta di Daniele ha anche aggiunto che il suo ex compagno era un uomo violento e pericoloso, che faceva uso di sostanze e che per molto tempo lei ha cercato di aiutare, convinta che il suo amore e la nascita di Diego potessero aiutarlo a cambiare vita. Gaia ha rivelato che nel periodo in cui hanno convissuto, spesso, dopo una lite era costretta a tornare a casa dai suoi genitori, ma che era così innamorata del suo ex da perdonargli ogni mancanza e crudeltà: "Sì, avete capito bene, io talmente innamorata che perdonavo tutto e ci tornavo insieme con la speranza che lui cambiasse. Mai mi sono sentita così sola come in quel periodo, che dovrei ricordare come il più bello della mia vita."

Dopo la nascita di Diego, Gaia ha provato a tenere ancora a restare con il padre del bambino, ma che l'amore per Diego ha prevalso, insieme al desiderio di dargli un futuro migliore e così ha preso la sua decisione: "Così un giorno ho guardato mio figlio, così piccolo e innaocente, e ho avuto la forza di tornare dai miei genitori senza tornare mai più in quella casa".

