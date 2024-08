Uomini e Donne, Gaia Gigli e Daniele Paudice con il piccolo Diego: presentazioni ufficiali in famiglia

Gossip TV

La coppia formata da Gaia Gigli e Daniele Paudice è una delle ultime a essere uscite da Uomini e Donne e sembra che, a distanza di pochi mesi, l'ex tronista abbia già conosciuto il piccolo Diego, figlio dell'ex corteggiatrice.

Gaia Gigli e Daniele Paudice sono stati tra i protagonisti degli ultimi mesi di Uomini e Donne: il tronista campano e la corteggiatrice milanese sono usciti insieme dal dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi dopo che Daniele ha scelto Gaia preferendola alla "rivale" Marika Abbonato. Nonostante i due stiano da poco insieme, sembra che la loro relazione abbia raggiunto il livello successivo: in uno scatto sui social, infatti, Daniele è in compagnia di Gaia e del figlio di lei, il piccolo Diego. Ufficiali quindi le presentazioni in famiglia.

Uomini e Donne, Daniele Paudice ha conosciuto il piccolo Diego, il figlio di Gaia Gigli

L'ex tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e la sua scelta, la corteggiatrice milanese e neo mamma Gaia Gigli, hanno dimostrato fin da subito di avere una certa chimica tra loro. Nonostante l'attrazione di Daniele per Marika Abbonato, l'altra corteggiatrice che aveva cercato di conquistarlo, fin da subito a molti era parso chiaro che la sua preferenza e il suo cuore puntassero a Gaia.

A distanza di qualche mese dalla fine della trasmissione, le sensazioni di Daniele sembrano essere state confermate, tanto che il tronista ha deciso di compiere un ulteriore passo in avanti nella relazione con l'ex corteggiatrice e ha accettato di conoscere il piccolo Diego, il figlio di 4 anni nato da una precedente relazione dell'ex corteggiatrice.

Sono state quindi fatte ufficialmente le presentazioni in famiglia: in una storia su Ig, infatti, Gaia ha rivelato che Diego ha incontrato Daniele e ha subito provato simpatia per lui, tanto che in uno scatto sui social, i tre sono apparsi insieme, come una vera famiglia.

Uomini e Donne, Daniele e Gaia sempre più innamorati!

Sembra procedere perciò sempre più a gonfie vele la relazione tra Gaia e Daniele: dopo la fine del programma, si vociferava di un allontanamento tra loro, per l'assenza sui rispettivi social. Ma Gaia aveva confermato che entrambi cercavano di vedersi il più possibile e che ogni momento per loro era prezioso.

Nelle scorse settimane, la coppia aveva anche condiviso le foto della prima vacanza insieme, a Santorini, mentre in occasione di una delle visite di Gaia a Napoli, per vedere Daniele, la coppia si è anche scambiata il primo "ti amo". Ospiti a Verissimo, i due non hanno saputo nascondere la loro felicità, tanto che nel rivedere i best moments a Uomini e Donne si sono emozionati entrambi. In quell'occasione, inoltre, Daniele ha augurato il meglio a Ida Platano, sua "collega" di trono, con cui ha instaurato una tenera amicizia, definendola una donna fantastica e che meriterebbe di trovare il vero amore.

