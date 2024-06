Uomini e Donne, Daniele Paudice e Gaia Gigli sempre più innamorati: il primo 'ti amo'

Gossip TV

L'ultima coppia del trono classico di Uomini e Donne, quella formata da Gaia Gigli e dall'ex tronista Daniele Paudice si è mostrata sempre più innamorata e felice!

Nessuno avrebbe scommesso su Daniele Paudice e Gaia Gigli, coppia nata in questa edizione di Uomini e Donne. Il tronista napoletano ha scelto la corteggiatrice milanese nel giro di pochissimi mesi e, nonostante si rumoreggiasse che i due si conoscevano già e che fosse tutto costruito, la coppia si mostra molto felice e innamorata.

Uomini e Donne, prosegue a gonfie vele la storia tra Gaia Gigli e Daniele Paudice

L'ex tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e la sua scelta, la corteggiatrice milanese e neo mamma Gaia Gigli, hanno dimostrato fin da subito di avere una certa chimica tra loro. Nonostante l'attrazione di Daniele per Marika Abbonato, l'altra corteggiatrice che aveva cercato di conquistarlo, fin da subito a molti era parso chiaro che la sua preferenza e il suo cuore puntassero a Gaia.

Il tronista, infatti, si era sciolto in lacrime dopo aver visto una loro esterna e aveva ammesso di sentire una forte affinità per Gaia, arrivando a sceglierla e spezzando il cuore di Marika. La coppia non si è mai mostrata molto sui social, tanto che gli haters avevano già iniziato a far circolare la voce della fine della loro storia, ipotizzando di una rottura lampo. Ma in realtà, i due innamorati si stanno godendo la loro storia lontano dai social, preferendo comparire di tanto in tanto.

Gaia, in particolare, ha raccontato che vista la sua vita frenetica non sempre riesce a pubblicare contenuti e condividere ciò che fa, anche perché deve divivdersi tra il figlio Diego e Daniele, che vive a Napoli. La corteggiatrice ha però trovato il tempo per smentire con forza le dicerie sulla presunta conoscenza pre-dating show che avrebbe avuto con Daniele. Gaia ha infatti smentito con forza queste teorie, ammettendo che i like che erano comparsi sotto le sue foto da parte del tronista risalivano a un periodo in cui nessuno dei due si conosceva ed erano un puro caso.

Uomini e Donne, Gaia e Daniele: prima vacanza di coppia

Intanto la coppia sta pianificando la prima vacanza di coppia: Daniele e Gaia non hanno ancora rivelato dove andranno, ma sembra che partiranno a breve insieme. Vivendo in due città diverse, infatti, i due ragazzi cercano - un po' come Raffaella e Brando - di sfruttare ogni occasione per stare insieme e vedersi in totale libertà.

Qualche giorno fa, Gaia è scesa a Napoli e ha sorpreso Daniele, condividendo con lui alcuni giorni e pubblicando sui social un tenero post dove entrambi si sono detti di amarsi. La coppia è molto riservata e Daniele ha sempre detto di non essere molto espansivo, eppure, sembra che con la corteggiatrice milanese proceda tutto per il meglio e che Gaia riesca a far uscire fuori il suo lato più tenero.

Il post è stato commentato anche da Ida Platano, ex tronista con cui Daniele ha instaurato un ottimo rapporto, tanto da rassicurarla quando Ida è stata protagonista di un doloroso momento con Mario Cusitore. A Verissimo, l'ex tronista ha rivelato che spera che Ida trovi il vero amore, perché è una donna fantastica e nessuno dei suoi corteggiatori la meritava davvero.

