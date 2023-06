Uomini e Donne, furia Ida Platano: "Mi chiamano al negozio per insultarmi, ma siete impazziti?"

Gossip TV

Il nuovo e durissimo un sfogo la dama del trono over di Uomini e Donne.

Nuovo, durissimo sfogo da parte della nota dama del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano.

Uomini e Donne, Ida Platano: "Siete impazziti? Non so se è il caldo, il Covid o comunque siete persone davvero maligne, cattive e piene di rabbia repressa"

Non è la prima volta che quest'ultima fa presente di ricevere insulti e minacce sui social e questa volta, oltre a criticare la Platano come madre, c'è persino chi è riuscita a contattarla nel negozio a Brescia dove lavora, ormai da diverse anni, come hair stylist.

"Eccomi qua. Carica e piena di energia per dirvene quattro. Ma proprio quattro ad alcuni di voi, perché veramente mi avete rotto le pa**e. Quando dico le pa**e, le pa**e mi sono diventate grosse così. Ma talmente grosse… perché io la sopportazione ce l’ho, ma poi arrivo al limite. E il mio limite l’avete superate. Il ruolo di madre non si tocca a nessuna madre di questa terra. La madre e il padre che sia si comportano come vogliono e come credono. Non c’è nessuno a giudicare questo ruolo, come si fa e come non si fa."

La dama ha poi proseguito:

"Siete bravi voi? Vi voglio vedere a casa vostra cosa fate. Voi siete qui a calunniare dalla mattina alla sera e noi ci sorbire tutte queste cose. Ma chi l’ha detto? Ma chi lo dice? Smettetela davvero. Mio figlio non è un poverino. Mio figlio ha l’amore, la serenità e la felicità. Quello che a voi manca sicuramente. Perché o forse non avete niente da fare dalla mattina alla sera, o forse vi piace, godete di questa cosa, di far arrivare davvero una persona all’esasperazione. Davvero ditemi quello che volete, ma fino a un certo punto. Io non vengo a dire niente a nessuno."

"Mi faccio la mia vita, posto ovviamente quello che mi va di fare, quello che mi va di farvi vedere. Ma voi che ne sapete? Ma che cavolo ne sapete? Davvero. Per delle cose che vedete dovete andare a giudicare il mio ruolo di madre. Ma come vi permettete? Ma che diritto avete? Quale? Non sapete niente. Sapete solo vedere alcune cose e fermarvi là. Punto e basta. Voi vedete quello che scelgo io di farvi vedere. E lì vi dovete fermare, perché il resto non lo sapete. Avete capito? Non lo sapete!"

La Platano ha raccontato infine di aver ricevuto addirittura una telefonata di cui si è molto vergognata:

"Ma io ieri, qua al lavoro, ho ricevuto una telefonata che io da donna mi vergogno. Mi vergogno da donna! Ed era una donna. Ma a che livelli siamo arrivati? Ma davvero, veramente fate? Siete impazziti? Non so se è il caldo, il covid o comunque siete persone davvero maligne, cattive e piene di rabbia repressa. Sì, sono inca**ata. Sono arrabbiata, perché io queste robe qua da madre non me le faccio dire da nessuno. Da nessuno! Nessuno! Apro questa parentesi per dire a quelle cinque/sei che ci sono dalla mattina alla sera che mi mandano cose passate, finitela. Finitela perché è passato. Passato. Non state lì a ossessionarvi ancora perché è passato. Finito. Finito. Quindi io adesso perché vi dico tutto questo? Perché avete esagerato. Avete esagerato. E io sono libera a dire quello che voglio, come voi fate, no? Marciate bene nelle cose. Io sono libera, qui dietro a uno schermo, di dirvi che avete esagerato. Chi ha esagerato come sa, gli va a finire male. Mi dispiace, ma queste sono le conseguenze. Lo dico sempre, oggi mi comporto così perché sono conseguenze dettate da voi. Spero di essere stata chiara, perché se non sono stata chiara io ci metto 10 minuti a fare tutto. Non ho nessun problema."

