Uomini e Donne, frecciatina social contro Alessandro Vicinanza da parte di Cristina Tenuta?

Sui social è apparsa una storia di Cristina Tenuta che sembra una chiara frecciatina social ad Alessandro Vicinanza!

A Uomini e Donne sta facendo molto discutere la frequentazione tra Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, nuova tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Cristina Tenuta lancia una frecciatina social contro Alessandro Vicinanza?

Poco dopo il suo rientro nel programma, Alessandro aveva iniziato una frequentazione con Roberta Di Padua, per poi spostare il suo interesse verso Cristina Tenuta. Quest'ultima aveva dichiarato più volte, con fermezza, di non avere alcun interesse per il cavaliere e che, anche per rispetto dell'interesse di Roberta per lui, preferiva non immischiarsi. Tuttavia, quando Di Padua aveva annunciato di voler lasciare il programma, tra il cavaliere e la dama c'erano stati dei sginificativi passi avanti, tanto che durante le vacanze di Natale avevano trascorso diversi giorni insieme.

Tornati in studio, i due avevano lasciato intendere che ci fosse qualcosa di importante tra loro, con grande sorpresa di Gianni Sperti e di del pubblico, considerato che Cristina era apparsa restia a frequentare Alessandro.

E, in queste puntate del dating show andate in onda nei giorni scorsi, sono stati proprio loro a tenere banco al centro studio, diventando protagonisti di un tira e molla che sta iniziando a stancare. Infatti, da che sembrava che i due fossero pronti a uscire insieme dal programma, visto anche l'insistente corteggiamento di Alessandro nei confronti di Cristina, alla fine sembra che abbiano deciso di prendersi una pausa, perché il cavaliere si è dimostrato troppo attaccato alle telecamere e al programma e poco interessato a rischiare di uscire dal dating show.

Oltre all'incoerenza di entrambi e alle accuse di falsità, ciò che sta facendo discutere sul web è un post pubblicato da Cristina Tenuta che sembra una palese frecciatina al comportamento di Alessandro Vicinanza. A corredo dello scatto pubblicato, la dama ha aggiunto come didascalia:

"Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni regina sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo"

E, a distanza di pochissimo, anche Vicinanza ha condiviso nelle stories una foto in bianco e nero, la cui didascalia fa pensare che sia una risposta alla frecciatina della dama:

"Nella vita non c’è tasto reset, ma ogni alba ci offre la possibilità di un nuovo inizio"

