Uomini e Donne, Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza: tira e molla sfiancante e fasullo [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Cristina e Alessandro sono di nuovo al centro studio, con il loro tira e molla molto confusionario e che sta stancando il pubblico.

Oggi, a Uomini e Donne, al centro studio ci sono ancora le dinamiche del trono over con Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta: i due sembrano prima far pace, per poi chiudere...per poi forse lasciare una porta aperta, mandando in confusione anche il pubblico. Mario è sulla graticola, per la sua scarsa capacità di azione nei confronti di Ida. Sempre il trono over al centro di questa puntata con Ida e Luciano al centro studio.

Uomini e Donne, Cristina e Alessandro ancora protagonisti: un tira e molla confuso e sfiancante

Cristina Tenuta rientra in studio e decide di troncare la sua frequentazione con il cavaliere, delusa dall'atteggiamento di Vicinanza, che la sta facendo sentire sempre più come un trofeo, perché hanno vissuto due settimane intense fuori dal programma, durante il Natale, e si aspettava che si comportasse in maniera diversa, non che si alzasse e si risiedesse solo perché era nervoso per gli attacchi di Armando Incarnato.

In favore della dama si schiera anche la conduttrice del dating show di Canale5, Maria De Filippi che accusa il cavaliere di aver rigirato la frittata a modo suo, quando poi la dama invece ha tutte le ragioni per essere così arrabbiata. La conduttrice gli rinfaccia anche che, da come si comporta, sembra più interessato a restare attaccato al prorgramma ed è naturale che Cristina ci resti male, soprattutto, visto il serrato corteggiamento che ha preceduto tutto. Nonostante tutto, però, i due sembrano chiarirsi durante il ballo e fanno pace. Dopo il ballo, Gianni Sperti chiede a Mario Curstitore perché ancora una volta non è sceso al centro studio per chiedere a Ida Platano di ballare: il corteggiatore, su cui pesa ancora la segnalazione di qualche puntata fa, si giustifica dicendo che Ida non guarda mai nella sua direzione e che non sa se può interrompere il programma per chiedere alla tronista di parlare. Le sue scuse appaiono deboli e provocano un'accesa discussione con Ida e Tina Cipollari, che sembra oramai convinta della falsità del corteggiatore. Anche Sergio ed Ernesto hanno da ridire su Mario, ma alla fine lui e Ida ballano insieme e fanno pace.

Ma, il ballo diventa motivo di lite - di nuovo - per Cristina e Alessandro, perché il cavaliere è andato a chiedere scusa a Barbara De Santi per averla criticata la scorsa puntata, provocando la furia di Maria De Filippi. La dama decide di chiudere definitivamente, ma Gianni e Ida non perdono occasione per criticare e attaccare il cavaliere, per la sua incoerenza. A sua volta, poi, Alessandro afferma che non ha intenzione di chiudere con Cristina, perché è solo un'incomprensione la loro. Si riaccende la discussione e dopo un intervento pungente di Armando Incarnato, la dama sembra cambiare di nuovo idea.

Ancora spazio al trono over con Tiziana, Ida, Sabrina che stanno uscendo con Luciano: mentre Sabrina dichiara che la loro prima uscita sembra essere andata abbastanza bene, ma che ha capito che il cavaliere è interessato ad altre dame e quindi preferisce sedersi al suo posto, Tiziana si lamenta che il cavaliere le ha lasciato da pagare parte del loro conto, ma il cavaliere ribadisce che è stato un errore del ristorante e mentre provava a spiegarsi, Tina gli ha dato del pezzente, provocando la reazione piccata di Luciano, ma in sua difesa interviene Maria De Filippi e nasce una discussione tra Tiziana e le altre dame del parterre che accusano la donna di aver parlato a sproposito. La dama si difende dicendo che il cavaliere è stato molto sbruffone e arrogante, vantandosi della sua ricchezza, e che si sarebbe aspettata un altro tipo di corteggiamento. Al contrario, con Ida la situazione sta procedendo molto bene: la dama non nasconde che tra loro c'è molta attrazione fisica, ma che sono entrambi adulti e al momento si stanno solo conoscendo e frequentando, perciò, è consapevole che ci siano altre dame che lui può conoscere.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne