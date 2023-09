Uomini e Donne, Francesca Sorrentino svela perché ha deciso di rifiutare il trono

Gossip TV

Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne in cui Maria De Filippi le ha proposto il ruolo da tronista, Francesca Sorrentino svela i motivi che l'hanno spinta a rifiutare il trono. Ecco cosa ha detto!

Uomini e Donne è ripartito lunedì 11 settembre con un crossover che ha visto protagonisti i concorrenti di Temptation Island: in una delle prime puntate sono stati ospiti Francesca Sorrentino e Manuel Maura e in quell'occasione, Maria De Filippi ha parlato alla ragazza della possibilità di essere una delle troniste del programma. Con profondo rammarico del pubblico, però, Francesca ha rifiutato il trono e, incalzata dalle domande dei fan, ha deciso di svelare i motivi dietro la sua scelta.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino rifiuta il trono e svela i motivi dietro la sua scelta

La storia del cristallo divenuto diamante, quella di Francesca Sorrentino e della sua presa di coscienza che ciò che la legava al fidanzato fedifrago Manuel Maura altro non era che dipendenza emotiva e non amore, ha entusiasmato i fan di Temptation Island e della Fascino. Francesca si è confermata il personaggio più concreto e maturo nel reality, attirandosi le simpatie di diversi fan, i quali hanno chiesto a gran voce alla conduttrice Maria De Filippi di far sedere Francesca sul trono.

Ospite in una delle prime puntate della stagione del dating show, Francesca ha avuto un serrato confronto con Manuel, riuscendone ancora una volta vincitrice, sebbene la sua tristezza per la superficialità dell'ex sia stata palpabile in studio. Anche la padrona di casa non ha potuto fare a meno di constatare che, per quanto Francesca fosse perfetta per il trono, al momento non era ancora pronta, perché ancora troppo legata alla rabbia per Manuel.

In un intervento sui social, anche Sorrentino ha voluto esprimere la sua opinione, confermando la versione della conduttrice di Uomini e Donne:

"Piano piano, ognuno con i suoi tempi. Sarei stata ipocrita a dire voglio sedermi su quel trono. Se tra 5/6 mesi me la dovessi sentire e ci sarà la possibilità allora farò quella chiamata. Me lo state chiedendo in tanti e vi ringrazio. Ma sarei stata falsa, nel dire una cosa del genere, l'avrei fatto per visibilità e avrei mancato di rispetto a chi lavora nel programma, che sono davvero in tanti e anche a chi crede nel programma. E proprio perché ci credo in quel programma, non me la sentivo, non era il mio momento. Se tra qualche mese mi riprendo al 100% e dovessi essere aperta a conoscere nuove persone e anche nel caso non riuscissi a trovare un fidanzato al di fuori, allora, farò quella chiamata."

Francesca ha poi aggiunto che era evidente anche dalla registrazione mandata in onda qualche giorno fa che non era ancora pronta a lasciar andare la sua tristezza e la sua rabbia verso Manuel, nonostante fosse consapevole che il ragazzo l'aveva ferita molto nei due anni e mezzo insieme. Ma, alla fine, ha anche aggiungo una piccola postilla che ha fatto ben sperare i fan:

"Ma in quella registrazione si è visto, in quel momento non era proprio il caso, ognuno ha bisogno dei suoi tempi, ma poi si è visto che non ero pronta, che ero ancora abbastanza provata. Ma magari vi stupisco e fra qualche mese farò quella chiamata!"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne