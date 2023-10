Uomini e Donne, Francesca Sorrentino pronta al trono? La sua risposta spiazza i fan!

Gossip TV

L'ex protagonista di Temptation Island, Francesca Sorrentino, potrebbe arrivare presto come tronista di Uomini e Donne? Ecco cosa sappiamo!

Una delle protagoniste più discusse di Temptation Island è stata Francesca Sorrentino: entrata nella trasmissione di Canale5 con il fidanzato Manuel Maura, Francesca ha compiuto un percorso di consapevolezza e di crescita che l'ha portata a lasciare il compagno e decidere di riprendersi in mano la sua vita. Ora, per lei, si è aperta la possibilità di una nuova avventura: il trono di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino prossima tronista?

Dopo l'esperienza a Temptation Island, Francesca ha deciso di chiudere ogni rapporto con Manuel Mara, con cui aveva avuto una relazione di diversi anni, ma che si era poi rivelata totalmente tossica e con evidenti tratti di co-dipendenza amorosa. Decisa a riprendersi in mano la sua vita, Francesca Sorrentino non ha mai nascosto che nel suo futuro avrebbe previsto la possibilità di prendere parte al dating show di Maria De Filippi. Ospite del programma, Sorrentino e l'ex avevano avuto un acceso scontro, che dimostrava che nonostante non ci fosse più amore tra loro, la ragazza sentiva comunque ancora del forte rancore per Manuel e non era pronta a iniziare questa nuova avventura sul trono classico.

Sui social, tuttavia, la ragazza ha lasciato aperta una porta, rispondendo ai fan che le hanno chiesto se siederà sul trono:

"Vedremo..."

Inoltre, Francesca ha condiviso come sta riuscendo, piano piano, a riprendersi la sua vita:

"Una mattina mi sono svegliata stanca e ho capito che stavo perdendo del tempo prezioso, mi sono data un valore e ho deciso di fare solo quello che mi fa stare bene ad oggi... Up & down alternati, ma sono serena. Provo a essere spensierata, nonsotante abbia tante cose da sistemare e tanti pensieri. Tutto fa esperienza e tutto serve, rifarei tutto allo stesso modo per arrivare a essere così, non cambierei niente"

