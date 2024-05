Uomini e Donne, Francesca Del Taglia: "Con Eugenio Colombo ci ho riprovato ma.."

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Francesca Del Taglia, ha parlato della sua lunga relazione con l'ex tronista Eugenio Colombo. La loro storia d'amore è nata nel dating show di Canale 5.

I due si sono conosciuti nel 2013, Francesca ha partecipato come corteggiatrice e lui come tronista. Sono stati una coppia per nove anni e insieme hanno avuto due figli, Brando e Zeno. La rottura è arrivata nel 2022, dopo una crisi che durava ormai da tempo. L'ex corteggiatrice, intervistata ieri nel corso dell'ultimo appuntamento del podcast Casa Sdl, Francesca ha parlato della storia con Eugenio, rivelando che i due si sono dati una possibilità ma purtroppo è svanita è la loro relazione si è giunta definitivamente al capolinea.

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia parla di Eugenio Colombo: "Rottura definitiva per cosa abbastanza gravi"

Ecco cosa ha raccontato la 35enne fiorentina come riportato da Isaechia:

"Con Eugenio la nostra priorità è sempre stato il bene dei figli, poi in questo anno e mezzo sono successe tante cose, litigi, ma i figli li abbiamo sempre protetti. Avremo sempre un rapporto, saremo sempre il babbo e la mamma va bene così. Viviamo nello stesso paese, cerchiamo di vederci il meno possibile… a parte gli scherzi ci diamo il cambio on i bambini, abbiamo avuto il compleanno di Brando adesso, siamo stati super tranquilli. Ci abbiamo riprovato. La rottura definitiva è stata più da parte sua che ha fatto cose, abbastanza gravi non entro nei dettagli per tutela, ma mi ha fatto capire che non era recuperabile. Quando ci siamo rivisti a Sanremo siamo usciti di nuovo per un periodo breve, non abbiamo mai detto niente per non illudere i figli ma è durata talmente poco questa prova, e quando sono successe determinate cose e ho capito che non c’ era trippa per gatti."

L'ex corteggiatrice ha dichiarato che ora sta frequentando una persona:

"Sto frequentando una persona, vivo molto sulle montagne russe, sono una persona che vive di emozioni di pancia al mille per mille, come è normale all’inizio di una relazione. Non sono più single, sto frequentando questa persona, per ora sta andando bene, anche se sta lontano, poi i bambini… ricominciare dopo una storia cosi importante con 2 figli non è facile."

Francesca ha infine rivelato se parteciperebbe a qualche reality, come il Grande Fratello o l'Isola dei Famosi:

"Reality ne farei dipende quale. io ho problemi di insonnia, il pensiero di dormire con 20 persone nella stessa stanza mi manderebbe fuori di testa. L’Isola mi piace di più, staccarsi da tutto, dai telefoni."

Tempo fa, l'ex corteggiatrice era venuta allo scoperto confessando la frequentazione con il dj e producer Francesco Fiorentino con il quale aveva anche condiviso una foto su Instagram ammettendo però di non voler bruciare le tappe. La relazione è giunta tuttavia al termine dopo poche settimane.

