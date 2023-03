Uomini e Donne, Federico Nicotera prima della scelta: "Giornata molto importante e difficile" (VIDEO)

Gossip TV

L'attesa è finalmente finita! Oggi, giovedì 16 marzo 2023, su Canale 5 andrà in onda la scelta di Federico Nicotera. Con chi, tra Alice Barisciani e Carola Carpanelli, il tronista deciderà di concludere il suo percorso nello studio di Uomini e Donne?

Federico Nicotera pronto alla scelta

Il percorso a Uomini e Donne di Federico Nicotera sta per giungere al termine. Chi sceglierà tra Alice Barisciani o Carola Carpanelli? Intervistato in esclusiva da Witty Tv, il giovane tronista ha raccontato tutte le sue emozioni a caldo prima della scelta in studio:

Giornata molto importante, difficile. Devo dire la verità, sono stato fortunato che ho lavorato questa notte e non ci ho pensato tanto. L’ansia è arrivata tutta stamattina. Venendo qui, non lo so, ho la tachicardia, non riesco a parlare. Sono contento, mi dispiace che finisca questo percorso, da una parte, per tutti voi. Dall’altra sono molto contento perché finalmente ci scopriamo fuori insomma.

Pensare al discorso della non scelta ho faticato molto di più - ha aggiunto il tronista di Uomini e Donne - Poi sono stato fortunato perché ho avuto due ragazze fino alla fine che reputo splendide ma in tutto e per tutto, non solo esteticamente. Ho tanta stima di loro. Dopo tutti questi mesi sento davvero l’esigenza di vivermela fuori. Mi sono messo in gioco al 101% quindi.

A cercare di rassicurare e sostenere Federico ci ha pensato la sua collega di trono Lavinia Mauro: "Non so chi sarà ma sono sicura che andrà benissimo. Devi stare tranquillo. Devi viverti il momento e prenderti tutto il positivo". L'appuntamento è per oggi alle 14.10 su Canale 5. Non mancate!

