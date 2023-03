Uomini e Donne, Desdemona Balzano ha deciso di denunciare due volti del programma: "Ho sporto querela"

Gossip TV

Dopo essere stata cacciata dallo studio di Uomini e Donne da Maria De Filippi, Desdemona Balzano ha deciso di sporgere denuncia contro due volti del programma. Ecco di chi si tratta e cosa sappiamo!

Una puntata ricca di colpi di scena quella di Uomini e Donne andata in onda ieri, mercoledì 15 marzo: Desdemona Balzano, dama del trono over, è stata cacciata dalla padrona di casa, la conduttrice Maria De Filippi dopo che sia Armando Incarnato sia Gianni Sperti hanno rivelato alcuni dettagli sulla sua reale permanenza nel programma di Canale 5. La dama, tuttavia, non ha intenzione di chiudere la faccenda e ritirarsi senza trascinare con sé i due accusatori e, in un lungo post su Instagram, ha rivelato di aver sporto querela contro coloro che hanno diffuso i suoi messaggi.

Uomini e Donne, Desdemona Balzano e la querela contro Armando Incarnato e Gianni Sperti

La puntata di ieri si è aperta con la confessione shock di Armando Incarnato: il cavaliere, infatti, ha rivelato di aver ricevuto dei messaggi nei quali si sentiva chiaramente Desdemona confessare di essere a Uomini e Donne con un doppio fine e che il suo manager le aveva consigliato come muoversi. A sorpresa, anche Gianni Sperti ha rivelato di aver scoperto che la dama ha approfittato della popolarità ottenuta con il programma per aprire una sorta di servizio di chiacchiere "Parla con Desdemona di Uomini e Donne" a pagamento. Questa notizia, nonostante la dama provasse a discolparsi, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha spinto la padrona di casa, Maria De Filippi, a cacciarla dallo studio.

La dama ha poi chiesto di tornare per potersi spiegare e ha rivelato che è vero che ha un manager che la gestisce, perché il suo sogno è diventare un'attrice e grazie al programma ha cominciato a essere notata. Tuttavia, quando Maria le fa notare che le finalità di Uomini e Donne sono altre e che lei non trova corretto che Desdemona resti e sfrutti il programma, la dama accusa altre persone di aver tentato di fare lo stesso e di non meritare un simile trattamento. Ma, la conduttrice è irremovibile e la invita ad andarsene.

Con un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, Desdemona ha rivelato di aver deciso di procedere per vie legali e di aver

"mandato ai legali di agire nei confronti di soggetti resisi responsabili dell'illegittima registrazione delle mie telefonate e della loro successiva diffusione; comportamento non solo illegittimo e discutibile ma anche illegale e penalmente sanzionato."

La dama ha affidato a un lungo scritto, pubblicato nelle stories di Instagram le motivazioni che l'hanno spinta a partecipare a Uomini e Donne, innazitutto, la volontà di dimostrare alle donne, come lei non più giovani e già con un matrimonio alle spalle, che la vita può riservare sorprese importanti in amore. Ma che le sue intenzioni sono state fraintese e che nella puntata registrata il 7 marzo 2023 sono state rese pubbliche e inviate a terze parti delle sue conversazioni private con un ex partecipante, allo scopo di ledere la sua immagine. La dama rivela poi che lei e Giuseppe, il cavaliere accusato di essere suo complice, si sono scoperti innamorati e hanno deciso di non dire nulla, non per nasconderlo alla redazione, ma per comprendere se questo sentimento era forte come pensavano.

La dama dichiara, inoltre, che solo perché ha deciso di partecipare a un programma televisivo, questo non autorizza nessuno a registrare le sue telefonate e i suoi messaggi, né a diffonderli senza la sua autorizzazione. Inoltre, ha rivelato che dalla puntata sono stati tagliati alcuni insulti sessisti a lei rivolti, violenti e sessisti e attribuisce all'essere una donna con una certa visibilità questi attacchi, fatti solo per rovinare la sua immagine. Fanpage ha anche riportato la nota ufficiale dove Balzano rivelava di aver sporto querela contro Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato, una nota che la dama aveva pubblicato nelle sue storie, ma che ora è stata cancellata e non è più visibile.

