Uomini e Donne, Tina Cipollari insulta Biagio Di Maro: scintille in studio (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Biagio Di Maro fa infuriare Tina Cipollari.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Lavinia Mauro riceve uno smacco da Alessio Corvino dopo le ulteriori critiche al suo stile di vita. Mentre Federico Dainese sembra totalmente disinteressato all'amore e interessato alla sensualità delle ragazze che sta frequentando, mostrando poca serietà, Biagio Di Maro viene smascherato al centro dello studio e insultato da Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Tina Cipollari una furia contro Biagio

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con l’epilogo del confronto tra Alessio Corvino e la tronista Lavinia Mauro. La romana ha accusato il corteggiatore partenopeo di non riuscire a lasciarsi andare con lei, portandola ad essere distante e rovinando il loro rapporto. Lavinia, poi, si rivolge anche ad Alessio Campoli dichiarando di aver indagato e di aver visto che entrambi i suoi corteggiatori seguono donne provocanti sui social, cosa che lei non è disposta ad accettare. Quando, su domanda diretta di Maria De Filippi, Lavinia rivela di voler ballare al centro dello studio con Campoli, Alessio replica che per lui va bene tanto sabato andrà a ballare in discoteca per un compleanno, provocando così la tronista.

Leggi anche Uomini e Donne, nuova stangata per Gemma Galgani!

Si passa poi a Biagio Di Maro che, dopo aver trascorso una piacevole serata con Silvia, ha provato a corteggiare Paola ma lei ha rifiutato il numero ed è rimasta infastidita dalla sorpresa organizzata dal partenopeo per sorprenderla. Paola, infatti, non ha apprezzato il fatto che Biagio creda che la dama sia interessata a lui, mostrandosi troppo sicuro di sé e presuntuoso, che è esattamente il motivo per cui a lei non piace il partenopeo. In studio entra poi anche Silvia, sul piede di guerra a causa del comportamento di Biagio. Il cavaliere continua giustificarsi, assicurando di avere la verità in pugno, mentre Tina Cipollari sbotta contro il partenopeo accusandolo di essere un bugiardo patentato e sbotta: “Sei stato asfaltato per l’ennesima volta, ma vergognati”.

Armando Incarnato si intromette nella conversazione, scagliandosi contro Biagio per il modo orribile con cui tratta le donne, dichiarando che come persona vale zero. Si volta pagina con il tronista Federico Dainese, che è uscito in esterna con Elena che l’ha sorpreso nel suo albergo. Il tronista è uscito anche con Vincenza che ha cercato di fare un’esterna diversa, ma nessuno crede che Federico sia realmente interessato alle sue corteggiatrici.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.