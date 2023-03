Uomini e Donne, Federico Nicotera ha fatto la sua scelta!

Gossip TV

Oggi, martedì 7 marzo 2023, si è concluso il trono di Federico Nicotra nel dating show di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi, il giovane ingegnere aeronautico aveva annunciato di essere pronto alla scelta tra le due corteggiatrici, Alice Barisciani e Carola Carpanelli, "contento dei percorsi che ho fatto con entrambe le ragazze".

Uomini e Donne: anticipazioni trono classico, la scelta di Federico

Come rivelato dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Uominiedonneclassicoeover, Federico Nicotera ha scelto Carola che ha risposto di sì! In studio, Federico si è presentato con la mamma e la sorella e stando alle anticipazioni, l'atmosfera è stata molto bella, Federico ha portato degli orsacchiotti di peluche e tramite alcune scritte ha detto a Carola che lei era la sua scelta”.

Per quanto riguarda Alice, ha ammesso che si aspettava ormai di non essere scelta. Alla Barisciani "tremava la voce dal pianto"

Carola nei giorni scorsi, aveva scritto una lettera per Federico, dichiarando finalmente i suoi sentimenti, dopo che la giovane è stata spesso accusata di essere troppo razionale.

“L’amore è quando sudi o quando ti agiti senza motivo, quando non vedi nient’altro" ha scritto Carola nella lettera letta da Maria De Filippi. "L’amore è quando ti senti mancare la terra sotto ai piedi, l’amore è quel piccolo secondo in cui ti vengono gli occhi lucidi, l’amore è quando sorridi prima di un bacio, l’amore è soprattutto quando vengo a dirti che non ti voglio ma in realtà ti voglio tantissimo ma non so bene che fare, allora faccio cavolate che quelle mi vedono bene, per questo ti amo…"

