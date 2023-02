Uomini e Donne, Federico Nicotera e Alice Barisciani più uniti che mai, Carola Carpanelli lascia lo studio in lacrime [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, dopo l'abbandono di Gloria Nicoletti, arriva un confronto molto duro tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli, furiosa per l'esterna con Alice Barisciani. Vediamo insieme cosa è successo.

A Uomini e Donne si inizia con una piccola parentesi su Cristina: oltre a uscire con Alessio, per la dama c'è un nuovo corteggiatore, che lei sceglie di tenere. Si passa, poi, a Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Non mancherà anche un confronto tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli, che porterà la corteggiatrice a lasciare lo studio.

Uomini e Donne, Carola Carpanelli in lacrime dopo l'esterna di Federico Nicotera e Alice Barisciani

Ulteriore confronto tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: nell'ultima puntata la coppia aveva deciso di separarsi, poiché il cavaliere non riusciva ad andare oltre l'atteggiamento della dama, la quale in studio aveva messo in dubbio la sua buona fede. Gloria arriva con una dichiarazione molto forte: non vuole perderlo e vorrebbe uscire con lui dal programma, perché vuole viverlo fuori da quella situazione. Il cavaliere non sembra sorpreso dalle sue parole, ma non può nascondere che è ancora deluso dal modo di fare della dama, perché la scarsa considerazione che Gloria ha dimostrato nei suoi confronti ha fatto scemare in parte il suo sentimento.

Gloria a queste parole si alza e dichiara che è pronta a lasciare il programma: lei ha rispetto dei suoi sentimenti e non ha senso stare nel programma, perché sa che non può provare amore per un altro. Riccardo cerca di trattenerla, perché non vuole che sia per colpa sua che va via, ma il suo atteggiamento scatena il fastidio di alcuni nello studio, tra cui Armando Incarnato che rinfaccia al cavaliere che con il suo atteggiamento non fa che far del male alla dama, perché sa che non la può rendere felice. Anche l'opinionista Gianni Sperti è d'accordo con lui e si scaglia contro Roberta Di Padua, che invece chiede a Gloria di restare, perché questo vuol dire che il Guarnieri ci tiene a lei. Alla fine di una lunga discussione, Gloria lascia lo studio, consapevole che non può restare nella speranza che il cavaliere cambi idea. Dopo la sua uscita, Maria De Filippi annuncia che nella prossima registrazione interverrà Ida Platano, per confrontarsi con il Guarnieri sull'intervista che ha rilasciato al magazine e che l'ha molto infastidita.

Arriva il turno di Federico Nicotera: il tronista romano ha portato in esterna Alice Barisciani e le ha fatto una bellissima sorpresa, portandola in un maneggio. Durante l'esterna i due sono stati molto vicini e hanno entrambi confessato di volersi vivere fuori, però, Federico ha anche rivelato di dover essere sicuro al 100% prima di poter scegliere, ma le chiede di avere fiducia in lui, perché non vuole una conoscenza semplice, ma spera di trovare l'amore della sua vita. Questa esterna scatena il fastidio di Carola Carpanelli: la corteggiatrice pensa che l'atteggiamento che ha tenuto il tronista sia irrispettoso nei suoi confronti e che il fatto che lui non l'abbia neppure salutata lo rende un maleducato. Tra i due scoppia l'ennesima discussione e alla fine Carola lascia lo studio inviperita. Federico non sembra però sorpreso da questo atteggiamento e preferisce ascoltare Alice raccontare cosa pensa della loro esterna e ballare con lei.

Dopo il trono classico si torna al trono over: Silvia e il cavaliere Giuseppe si stavano frequentando, ma sembra che il cavaliere abbia deciso di troncare questa conoscenza. La dama non riesce a capire il motivo per cui si sia arrivata a questo e ha chiesto un confronto, anche perché Giuseppe sta conoscendo anche Paola. Il cavaliere chiarisce che ha deciso di interrompere la frequentazione perché non gli è scattato quel qualcosa in più che lo può spingere ad andare avanti. Forse, ciò che avrebbe potuto fare il cavaliere era essere più sincero e dire anche che voleva conoscere altre donne, ma in generale tutti nello studio non se la sentono di biasimarlo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne