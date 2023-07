Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono tornati insieme? Ecco cosa è successo!

Gossip TV

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne, quella formata da Federico Nicotera e Carola Carpanelli, si è detta addio diverse settimane fa. Ma da alcune indiscrezioni potrebbero aver deciso di riprovarci. Ecco cosa sappiamo.

Il trono classico di Uomini e Donne di questa edizione non è stato particolarmente fortunato: delle varie coppie che sono uscite insieme dal dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, infatti, soltanto una è ancora in piedi. La rottura di Alessandra Fumagalli e Luca Daffrè ha fatto discutere per la rapidità con cui è avvenuta - appena 8 giorni dopo la messa in onda della scelta - mentre quella di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini è stata criticata per le modalità con cui l'ex corteggiatore ha scelto di comunicarlo ai fan (diretta Instagram!). A colpire i fan, tuttavia, è stata la fine della storia d'amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli?

Dopo oltre 7 mesi di corteggiamento, Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli ed è uscito insieme a lei dal programma di Maria De Filippi. I due hanno deciso di andare quasi subito a convivere insieme, annullando la distanza che li separava - lei viveva a Milano, lui a Roma - e sembrava che tutto procedesse per il meglio. Poi, a giugno i primi segni della crisi.

I due hanno dapprima annunciato di essere in un periodo difficile e hanno chiesto ai fan di preservare la loro privacy, per poi comunicare in maniera definitiva di essersi lasciati. A confermare la fine della storia con la bionda corteggiatrice è stato Nicotera con una storia su Instagram nella quale chiariva alcune sue precedenti dichiarazioni. Subito l'annuncio che tra loro era tutto finito, Carola ha rivelato di essere stata insultata da un cameriere in un noto locale di Milano per la fine della sua storia con il tronista romano e sono iniziate a circolare voci di tradimenti di quest'ultimo nei confronti della sua ex.

A distanza di diverse settimane, tuttavia, alcune immagini sui social fanno pensare che tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli possa esserci un ritorno di fiamma. Su Instagram, infatti, i fan della coppia hanno notato la presenza del tronista nel salone di bellezza dove anche Carola si era recata per effettuare un trattamento ai capelli: la parrucchiera di Carola ha registrato una diretta, inquadrando anche entrambi e confermando che erano nello stesso posto insieme. Tuttavia, nessuno dei due diretti interessati ha ricondiviso le immagini sui social e non è giunta nessuna dichiarazione da parte loro. Per il momento, quindi, i fan possono solo sperare che queste immagini siano un piccolo indizio e che magari la coppia ci stia riprovando, ma preferisca mantenere il riserbo finché non arriverà il momento giusto.

