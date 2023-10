Uomini e Donne. Federico Nicotera: "Carola Carpanelli dopo il confronto mi ha chiamato ma..."

Gossip TV

L'ex tronista è tornato a parlare della sua storia con Carola Carpanelli e dell'ultimo confronto che hanno avuto a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Federico Nicotera: "Ho capito che devo lavorare su me stesso e imparare a essere più riflessivo"

"Onestamente, non mi sento ancora pronto a conoscere qualcun'altra". Gli occhi lucidi e il volto arrossato dall'emozione con cui abbiamo visto Federico Nicotera nel suo ultimo centro studio non ci sono più, tuttavia qualche mese (e sette chili persi) dopo la separazione da Carola Viola Carpanelli, il cuore dell'ingegnere romano non sembra essere del tutto guarito:

"Non ho cambiato idea, voglio una famiglia da giovane - ha dichiarato l'ex tronista a Uomini e Donne Magazine - Ma ho capito che devo fare le cose con più calma. E' un periodo particolare, molto movimentato: nell'arco di un paio di mesi i miei piani sono cambiati almeno una decina di volte! Però sto bene, mi sto concentrando molto su me stesso, sulle mie passioni e sulla mia famiglia. Sto rivedendo le mie priorità e ho proprio cambiato il mio punto di vista su tante cose"

L'ex tronista ha poi rivelato di aver sentito Carola dopo il confronto in studio:

"Carola mi ha chiamato non appena siamo usciti dagli studi e poi quando la puntata è andata in onda. Però non sono state conversazioni positive, quindi è finita li. Ho capito che devo lavorare su me stesso e imparare a essere più riflessivo. Certe scelte vanno fatte con calma, perché agire d'istinto - seguendo solo quello che dicono il cuore e la "pancia" non porta sempre alla decisione giusta

"Non mi sento ancora pronto a conoscere qualcun'altra quindi, per ora, non cerco un'altra relazione. Ma io sono rimasto lo stesso, credo nell'amore e non voglio precludermi nulla solo perché mi è andata male una relazione" ha concluso Federico.

