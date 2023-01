Uomini e Donne, Federico Dainese svela chi avrebbe voluto corteggiare davvero (un'ex tronista molto nota!)

Gossip TV

Federico Dainese, intervistato a Uomini e Donne Magazine, ha rivelato un inaspettato interessa per un'ex tronista.

Federico Dainese ha lasciato nei giorni scorsi il suo percorso a Uomini e Donne e il motivo lo ha svelato in esclusiva al magazine dedicato al programma.

"Ci vuole coraggio per fare una scelta d'amore, ma ce ne vuole altrettanto per capire quando quella scelta è impossibile da prendere. Non sarebbe stato da me fare una scelta senza senso" ha affermato l'ex tronista, che ha anche deciso di togliersi proprio con noi qualche sassolino dalla scarpa.

"Dopo quello che ha detto non cercherò Elena e, sinceramente, mi dispiace che nessuna delle corteggiatrici mi abbia mai chiesto chi sono o chi sono stato. ero molto concentrato su questo percorso; poi però è iniziata una fase di alti e bassi, in parte per colpa mia, in parte causati dalla sfortuna. Avrei fatto una scelta poco sensata e non sarebbe stato da me. le persone che sanno chi sono vogliono il mio bene, e mi hanno consigliato di fare ciò che ritenevo più giusto".

Sulle sue ex corteggiatrici, Federico ha dichiarato:

Non mi chiedevano mai di me... sono stato molto criticato per alcuni miei modi di fare, ma ricordiamoci che nessuno mi ha chiesto del mio passato o si è mai interessato a chi sono e sono stato. Detto questo, sono comunque contento di aver conosciuto alcune delle ragazze che hanno fatto parte del mio percorso. Elena, in particolare, dopo le parole poco carine che ha usato nei miei confronti non credo che la contatterò o la cercherò".



In merito al suo "collega" di trono, l'ex tronista ha affermato:

"Penso che se la sia giocata diversamente, ma credo che ognuno abbia i suoi pensieri e percorsi. Ammiro molto la sua parlantina, ammiro lui come uomo e come persona, la sua educazione e il suo essere vero sempre"

E infine, il 25enne roman,o ha confessato chi avrebbe voluto corteggiare se ne avesse avuto l'occasione:



"Se avesse avuto la mia età avrei detto Federica (sorride) e, delle edizioni passate, sicuramente Angela Nasti."

