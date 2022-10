Uomini e Donne, Roberta Di Padua senza pietà con Ida Platano: ''Ti sei innamorata tre volte in un mese''

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Roberta Di Padua fa piangere Ida Platano.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Roberta Di Padua non le manda a dire e fa scoppiare in lacrime Ida Platano, portando a galla la verità sulla sua vita amorosa nell’ultimo anno. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, Ida e Roberta: guerra dichiarata!

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dallo scontro tra Ida Platano e Roberta Di Padua. La dama bresciana non ha gradito l’incontro romantico tra la collega di Cassino e Alessandro Vicinanza, il quale poche settimane prima sembra essere coinvolto nuovamente da Ida e ora invece l’accusa di averlo illuso. Ida lancia accuse a Roberta, dichiarando che la dama ama essere in mezzo alle coppie, e Di Padua replica affilando le unghie e ricordano che, nel corso dell’ultima stagione del programma, Platano si è innamorata tante volte in poco tempo, e dunque ha l’innamoramento facile.

Maria De Filippi interrompe questo brutto scontro, vedendo le lacrime di Ida, chiedendo alle due dame di fare pace e non continuare a coltivare questa rivalità che è nata ai tempi in cui si contendevano Riccardo Guarnieri: il cavaliere pugliese, infatti, le ha fatte soffrire entrambe e non vale tanto astio. Mentre Luciano continua la sua frequentazione con successo e allegria, facendo sorridere tutti in studio, Daniela sta conoscendo Carlo ma lui ha occhi solo per Anna che evidentemente gli piace molto di più. Ad insospettire sono anche i commenti di Carlo su Daniela durante il loro appuntamento, ovvero quando il cavaliere ha fatto notare di poter finalmente osservare il suo fisico femminile, cosa che non è piaciuta nessuno.

Nonostante tutto, Daniela vuole continuare mentre Anna si tira indietro senza troppe remore. Si passa poi al Trono Classico con l’esterna di Lavinia e Alessio, corteggiatore che è uscito precedentemente anche con Federica Aversano. Nonostante al momento Alessio abbia preferito l'esterna con Lavinia, il giovane non vuole precludersi di conoscere entrambe per un certo periodo ma questo proprio non piace alle due troniste che vorrebbero un uomo più deciso.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.