Uomini e Donne, Federico a Barbara: "Mi piaci, ma corteggiarmi tu!" ed è subito due di picche e addio al programma [VIDEO]

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Federico manifesta un improvviso e sospetto interesse per Barbara, chiedendole di essere corteggiato da lei. Ma ecco cosa è successo.

Oggi, a Uomini e Donne, si parte dal trono over: la conduttrice Maria De Filippi chiama al centro studio Barbara, Ida e Tiziana che hanno iniziato una frequentazione con un nuovo cavaliere, Luciano. Al centro studio Alessandro e Cristina decidono di frequentarsi, mentre Federico manifesta un improvviso interesse per Barbara, che però gli dà un sonoro due di picche.

Uomini e Donne, Federico: "Barbara, mi piaci ma devi corteggiarmi tu!" ed è subito due di picche e addio al programma!

Luciano racconta di essere uscito a cena con Barbara in due occasioni, ma che dalla seconda uscita si è reso conto che non sono compatibili e non pensa di continuare la conoscenza con lei. La dama preferisce non dire nulla ancora e lascia parlare il cavaliere, ma è evidente che è infastidita da qualcosa che il cavaliere ha detto. Alla fine preferisce chiudere la conoscenza. Ida ammette di essere stata bene con lui e intende continuare, mentre anche Tiziana ha percepito una certa freddezza nei suoi confronti, anche se solo telefonicamente, e preferisce non continuare a conoscerlo...per poi cambiare idea all'ultimo e decidere di provare a frequentarlo.

Ancora spazio al trono over con Asmaa e Cristina al centro studio: in un video post puntata Alessandro Vicinanza e Asmaa hanno chiacchierato e flirtato e il cavaliere svela che con quest'ultima è uscito a cena la sera precedente. Invece, con Cristina si è sentito al telefono, nonostante la dama gli avesse dato il due di picche nella scorsa puntata. Con Asmaa, ammette il cavaliere, c'è stata grande attrazione, nessun contatto fisico, ma non sente nulla di più. Alessandro svela che, dopo l'uscita con Asmaa, è tornato a casa e ha mandato un messaggio a Cristina. La dama interviene e spiega che ha rimproverato il cavaliere perché dopo che sia lei sia Roberta Di Padua si erano tolte dal gioco, si era subito lanciato con Asmaa e che Vicinanza aveva cercato l'altra dama solo quando lei non gli aveva più risposto ai messaggi. Quando Gianni chiede perché si stanno conoscendo telefonicamente, Cristina cambia completamente idea rispetto all'ultima volta e dichiara che vuole conoscere Alessandro. Dato che il cavaliere aveva dichiarato che non avrebbe voluto uscire con Asmaa, la dama non nasconde una certa delusione nel modo in cui si è comportato e lo definisce un abile giocatore e gli rinfaccia alcune affermazioni dette a cena. Asmaa lo riprende duramente e gli ricorda che deve imparare a usare le parole e a non essere leggero. Cristina si intromette e difende Alessandro e tra lei e Asmaa nasce una discussione e quest'ultima le rinfaccia di voler giocare come il cavaliere, mentre con Asmaa non può farlo, perché è una persona seria.

Quando anche Federico, ex corteggiatore di Barbara, si inserisce e accusa Asmaa di non essere abbastanza sveglia per capire che Alessandro ha semplicemente cercato di conoscere anche altre donne, scoppia il caos. Barbara attacca il cavaliere definendolo stratega, mentre la padona di casa svela che Federico aveva lasciato il numero ad Asmaa, ma lei l'aveva rifiutato. Quando Tina si inserisce nella discussione, però, Federico le si rivolge con rabbia e la definisce impicciona e maniaca del controllo "come una donna delle pulizie". La lite si sposta tra Federico e Barbara: il cavaliere ammette di essere interessato solo a lei e che se la dama si mettesse in discussione e decidesse di corteggiarlo, allora lui accetterebbe, altrimenti lascerebbe il programma. Barbara rifiuta categoricamente e Federico lascia il programma. Si ritorna a Vicinanza e Cristina: Alessandro ha portato dei fiori e un biglietto per la dama, che alla fine accetta di conoscerlo e uscirci insieme. Vedendo i fiori, Asmaa torna all'attacco e accusa Alessandro di doversi vergognare, perché era tutto già programmato e lui le ha chiesto di uscire nonostante sapesse che il figlio della dama stava poco bene.

