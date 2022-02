Uomini e Donne, Federica bacia Matteo Ranieri poi ammette: ''Ho dubbi''

Gossip TV

Scatta il bacio tra Federica Aversano e Matteo Ranieri nella puntata di Uomini e Donne.

L’ultima esterna tra Federica Aversano e Matteo Ranieri ha tenuto i fan di Uomini e Donne con il fiato sospeso. Il tronista e la corteggiatrice si sono finalmente lasciati andare ad un bacio romantico e passionale, anche se Federica gela Matteo in studio, lasciandogli intendere di avere seri dubbi sul suo carattere. Come avrà reagito Ranieri?

Uomini e Donne, Matteo Ranieri bacia Federica Aversano poi...

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Federica Aversano ha deciso di compiere un gesto importante per Matteo Ranieri, che più volte le ha rimproverato di non apprezzare mai i suoi gesti ed essere sempre pronta a metterlo in discussione. Durante l’esterna dei due protagonisti del Trono Classico, è scattato un bacio passionale che ha fatto sognare il pubblico. Poco dopo, tuttavia, Federica ha indossato nuovamente la sua armatura protettiva e ha voluto sottolineare perché non riesce a fidarsi completamente del genovese.

“Mi piaci tanto però ci sono delle cose che mi fanno pensare, il fatto che ti fai abbindolare da un pianto, non è possibile che per avere attenzioni da te una deve piangere, non è fartene una colpa però è ragionare”, ha ammesso Federica parlando della reazione di Ranieri con Denise. Mentre Ida è stata massacrata da Tina Cipollari, l’intervento di Gianni Sperti pone l’accento sul cambiamento repentino d’umore della corteggiatrice e Matteo ammette:

“Perché sei scesa così adesso? Ti sei arrabbiata? È stata l’esterna più bella fino adesso con te, sono contento però mi scoccia un po’ perché ho dovuto chiedere così tanto, quanto ti piace una persona… È stato un bel bacio vuoi che ti dica questo? Mi vergogno un po’”. Insomma, tra i due la situazione non è esattamente chiara e la permanenza di Denise in studio non aiuterà Federica a fidarsi del tronista.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.