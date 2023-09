Uomini e Donne, Federica Aversano svela il reale motivo dietro il suo abbandono

Gossip TV

Federica Aversano è stata una delle troniste di questa edizione di Uomini e Donne. A distanza di mesi ha deciso di raccontare i motivi che l'hanno spinta ad abbandonare la trasmissione. Ecco cosa ha dichiarato!

Federica Aversano è stata una delle troniste di questa edizione di Uomini e Donne e, in un'intervista a Lorenzo Pugnaloni, ha svelato perché ha deciso di abbandonare il trono a metà percorso.

Uoimini e Donne, Federica Aversano svela i motivi che l'hanno spinta a lasciare il trono

Federica è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, per il suo carattere solare e la determinazione che ha sempre dimostrato verso i suoi corteggiatori. L'ex tronista è entrata nel programma prima come corteggiatrice di Matteo Ranieri e poi ha intrapreso il percorso per il trono, decidendo di abbandonare la trasmissione a metà del programma, perché si era resa conto che non riusciva a dedicarsi a questa esperienza come avrebbe voluto.

A distanza di mesi, in questa recente intervista, Federica Aversano ha voluto chiarire quali sono stati i motivi del suo allontanamento dal programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Le sue dichiarazioni lasciano emergere le difficoltà intcontrate nell'essere presente in trasmissione, perché Federica si è sentita costantemente sotto tensione e non è riuscita a godersi l'esperienza con la leggerezza che avrebbe voluto:

"In realtà è stata un'esperienza che non ho vissuto con il dovuto divertimento e con serenità, avevo sottovalutato le conseguenze di chi non fa più parte della mia vita, ma puntualmente tende a rompermi le gambe, non ho vissuto l'esperienza in maniera serena, anche per fare una semplice esterna con tranquillità. Diciamo che delle persone hanno voluto rovinarmi quell'esperienza, ne ho pagate le conseguenze anche dopo, Quindi, erano problemi a monte non in studio, quando poi toccano tuo figlio, lì non ci vedi più e non pensi più a niente, sono andata via perché ero esausta"

L'ex tronista, infatti, in seguito all'uscita dal programma ha ammesso di aver iniziato una causa con l'ex fidanzato e padre di suo figlio, con cui la situazione è sempre stata piuttosto tesa. Così, Aversano ha preferito chiudere ogni rapporto iniziato nella trasmissione e dedicarsi alla sua carriera e al suo bambino.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne