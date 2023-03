Uomini e Donne, Federica Aversano risponde alle accuse di stalking e rivela come stanno davvero le cose

Gossip TV

Federica Aversano ha ricevuto accuse di stalking, ma l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rivelare come stanno davvero le cose. Ecco cosa ha detto.

Solo poche ore fa è circolata la notizia che l'ex tronista Federica Aversano, che ha lasciato il trono di Uomini e Donne prima di Nicole Santinelli, è stata denunciata per stalking. L'ex volto del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha voluto però chiarire come stanno le cose e rivelare la verità.

Uomini e Donne, Federica Aversano sulle denunce di stalking

In merito alle denunce di stalking dell'ex tronista casertana, Federica Aversano ha deciso di intervenire personalmente, pubblicando su Instagrma delle stories, in cui rivelava come stanno le cose:

"Sono uscite notizie assurde. Le denunce ci sono da ambo le parti e non sono quelli gli articoli di riferimento. C'è un bambinosaranno denunciate tutte le persone che diranno menzogne a riguardo."

La notizia è stata diffusa da diverse testate giornalistiche nazionali che avrebbero riportato come l'ex tronista sia finita indagata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere a causa di diverse denunce mosse dall'ex compagno, il padre del suo bambino di 4 anni. Ma, come avete potuto leggere, la situazione è ben diversa.

Federica Aversano è stata prima corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne, ma ha deciso di lasciare il programma poco prima di Natale, perché sentiva che non era pronta a mettersi in gioco. In un'intervista al magazine ha raccontato di aver trovato lavoro come hostess di bordo di una compagnia di treni molto nota in Italia e che sperava di poter ritrovare presto la serenità persa proprio a causa di questa situazione con l'ex compagno.

