Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza spara a zero su Armando Incarnato: l’affondo pesantissimo

Dopo le ultime tensioni nello studio di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza lancia un duro attacco ad Armando Incarnato.

Protagonista del trono over di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza non sta vivendo un momento facile nello studio del dating show di Canale5, dove Armando Incarnato non perde occasione per insinuare il dubbio sulle sue reali intenzioni. Il cavaliere partenopeo si difende, lanciando un pesante attacco al rivale e tornando a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza contro Armando Incarnato

Dopo aver deciso di chiudere con Ida Platano, vedendo la dama fin troppo presa dal rapporto, Alessandro Vicinanza è finito nel mirino di Armando Incarnato che, paladino della verità assoluta per sua nomina e grande conoscitore dei social, non risparmia accuse sempre più pesanti al rivale, portando come prove foto e video che ritraggono Alessandro in eventi mondani. Insomma, la rivalità tra i due è alle stelle e Vicinanza si è sfogato sul magazine ufficiale di Uomini e Donne, ammettendo:

“Forse in qualche modo subisce la mia presenza, perché può temere che gli sottragga qualche donna interessata a lui. Però non mi sono mai avvicinato a una donna screditando qualcun altro, cosa che a mio parare Armando fa di tanto in tanto e che mi dà fastidio: se lui interviene con giudizi e illazioni su di me potrebbe influenzare persone con cui entro in contatto e rendere sospettose. Temo che con i suoi giudizi Armando possa influenzare le persone con cui entro in contatto. Io non giudico la vita altrui, tantomeno quella di Armando di cui so poco e niente. Siamo nel parterre per cercare una compagna, non per litigare”.

Nel corso delle ultime puntate, mentre Riccardo Guarnieri è geloso di Gloria, Alessandro ha voluto un altro confronto con Ida per ribadire di essere affezionato a lei e che, se lei avesse accettato di andare più piano nella conoscenza, lui non avrebbe mai chiuso la frequentazione. A proposito di Ida, il cavaliere partenopeo ha voluto ribadire cosa pensa della dama, per poi lanciare una stilettata a Riccardo, al quale non crede. Secondo Alessandro, infatti, il sentimento che prova Guarnieri è esclusivamente dettato dal possesso e dal narcisismo.

“Il nostro rapporto per me è rimasto sospeso, chissà cosa sarebbe successo se fosse continuato… So per certo che non provo amicizia e non potrei mai essere suo amico nemmeno in futuro, perché con Ida c’è stato qualcosa di forte. So però che, quando la vedo ridere, mi riempie il cuore di gioia […] La mia opinione è che vede Ida “rifiorire” abbia dato a Riccardo la scossa per tornare nella trasmissione. Di certo se hanno un passato importante e Ida, secondo me, sta lasciano la porta aperta… Però aggiungo che sono convinto che, se ci dovessero provare davvero stavolta sarebbe Ida a lasciare Riccardo”.

