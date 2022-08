Uomini e Donne, Federica Aversano: nuovi rumors, lei vola a Roma poi…

Gossip TV

Federica Aversano torna a Uomini e Donne? Nuovi rumors sull’ex corteggiatrice.

Federica Aversano potrebbe tornare a Uomini e Donne. Questo il rumor che riecheggia da diversi mesi, più o meno dalla scelta di Matteo Ranieri, tra i fan del programma. La partenopea è volata a Roma e tutti hanno pensato ad un provino per il ruolo di tronista. Ecco la verità.

Uomini e Donne, Federica Aversano sul trono?

Federica Aversano ha colpito il pubblico di Canale 5 con il suo percorso a Uomini e Donne. La corteggiatrice partenopea ha iniziato a corteggiare Matteo Ranieri, provando un immediato interesse per il tronista ligure, nonostante fosse frenata in questa nuova conoscenza dal fatto di essere madre. Matteo ha portato Federica con sé fino alla scelta finale, ricaduta poi su Valeria Cardone.

La corteggiatrice partenopea non ha preso bene la decisione di Matteo e la sua forte reazione ha diviso il pubblico, tra chi ha pensato che il tronista avesse deliberatamente preso in giro Federica e chi, invece, ha trovata esagerata la sua polemica in studio. Nel frattempo, dopo la rottura avventura in fretta e furia, Valeria si è esposta per la prima volta su Matteo, mentre il nome di Federica ha iniziato ad essere sempre più spesso associato al ruolo di nuova tronista.

Aversano non ha mai confermato i rumors, dichiarando di volersi concentrare sul futuro senza mai far riferimento al programma di Maria De Filippi. Del resto, sembra che la presentatrice voglia puntare su persone totalmente sconosciute, almeno nella prima parte dell’anno, dunque Federica non sarebbe di certo la candidata ideale per questo scopo. Pochi giorni fa, tuttavia, l’improvviso viaggio della partenopea a Roma ha messo in allarme tutti, tanto che Federica ha dovuto precisare che non si è recata nella Capitale per i provini né tantomeno per registrare qualche puntate. Le registrazioni ci riveleranno tutte le Anticipazioni del caso.

