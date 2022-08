Uomini e Donne, Valeria Cardone si espone contro Matteo Ranieri!

Gossip TV

Per la prima volta dopo la rottura, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si espone su Matteo Ranieri.

Valeria Cardone e Matteo Ranieri si sono lasciati improvvisamente dopo la scelta a Uomini e Donne, non fornendo spiegazioni ai fan che li hanno seguiti e supportati durante il percorso nel programma di Maria De Filippi. Nonostante la reazione pacifica della partenopea, nelle ultime ore, è arrivata finalmente la conferma che Valeria ha ancora il dente avvelenato con il suo ex fidanzato.

Uomini e Donne, Valeria contro Matteo: lo sgambetto social

Matteo Ranieri è tornato per la seconda volta nello studio di Uomini e Donne, dopo la storia d’amore naufragata con Sophie Codegoni a pochi giorni dalla scelta. Questa volta, in veste di tronista, Matteo ha portato avanti un percorso controverso, conoscendo Federica Aversano e regalandole gesti importanti, per poi trovarsi invaghito di Valeria Cardone. Dopo la scelta e qualche scatto di coppia, tuttavia, Matteo ha annunciato la fine della sua relazione con la corteggiatrice partenopea.

Valeria non ha voluto parlare di quanto accaduto e lo stesso ha fatto Matteo, che ha dichiarato di non voler dare in pasto ai riflettori la sua relazione con la partenopea. Nel corso dei mesi si sono levate molte proteste e Ranieri è finito nel mirino dei fan di Uomini e Donne, che hanno accusato il tronista di aver giocato ancora una volta la parte del bravo ragazzo in tv, per poi fingere sentimenti e troncare rapporti alla velocità della luce. Una fan di Deianira Marzano, in particolare, ha fatto notare come per la prima volta questa teoria sia stata sposata da Valeria, che ha messo un sonoro like ad un commento sibillino contro il suo ex.

“Guarda caso è Matteo Ranieri che per la seconda vota è uscito da lì in coppia ma non ci ha neanche provato. Ma da quello che si capisce ha già trovato un’altra in Spagna. Lo scorso anno l’aveva trovata in Sardegna. Si diverte il ragazzo. Si diverte a prendere in giro le ragazze serie”.

Con questo gesto Cardone si è voluta esporre? Certamente la partenopea ha dimostrato di essere molto ferita da come sono andate le cose con Matteo. L’amico Luca Salatino, invece, è innamoratissimo di Soraia Allam: la coppia decolla e si gode l’estate insieme, smentendo le voci sulla crisi.

